Anche 13 imprese della filiera aerospaziale del Piemonte al Farnborough International Air Show

Si è chiuso oggi il Farnborough International Air Show, l’appuntamento biennale organizzato nel Regno Unito che ha riunito 1.500 espositori e 150,000 visitatori di cui oltre 80,000 esclusivamente professionali provenienti da 112 Paesi, dove il Piemonte ha giocato un ruolo di primo piano. Nello stand di Regione Piemonte coordinato da Ceipiemonte si sono alternate visite ufficiali, delegazioni e buyer che hanno apprezzato l’alta qualità e l’offerta tecnologica della filiera aerospaziale del territorio e in particolare delle 13 PMI piemontesi presenti. La partecipazione è stata organizzata da Ceipiemonte su incarico della Regione nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera “Aerospazio” finanziato grazie ai fondi POR-FESR Piemonte 2014-2020.

Molto fervida l’attività nello stand piemontese che ha visto l’alternarsi di oltre 350 appuntamenti di business tra le imprese piemontesi e i principali player aerospaziali come Boeing, Airbus, Latecoere, IAI, Lockheed Martin, Rolls Royce, Pratt & Whitney, Collins Aerospace, Liebherr, Pilates, Lisi, MTU Aero Engines, GE, Sabca, Aernova, Asco, Snecma. Lo stand è stato anche la cornice di presentazioni e workshop molto partecipati, tra cui l’incontro di martedì 19 luglio What’s going on in Piemonte: trend and new technologies of the most oriented aerospace region, che è stato l’occasione per fare il punto sulle ultime tendenze e le nuove tecnologie della filiera regionale in cui le Grandi Industrie territoriali (GE Avio Aero, Leonardo, Collins Aerospace, Thales Alenia Space, Lockheed Martin) hanno illustrato i principali sviluppi del settore legati al territorio, alle strategie aziendali e alla supply chain.

“Per il Piemonte la filiera dell’aerospazio è un segmento produttivo centrale, trainante e destinato a occupare uno spazio sempre maggiore. A conclusione della Fiera dell’aerospazio di Farnborough, evento eccezionale su cui abbiamo deciso di scommettere, non possiamo che constatare che le imprese del nostro territorio hanno da offrire un bagaglio di competenza e innovazione straordinario, a cui potrà attingere l’intera industria internazionale del settore - affermano l’assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte Fabrizio Ricca e l’assessore alle attività produttive Andrea Tronzano -. Per le istituzioni come la nostra puntare su fiere e B2b, oltre che un dovere, è una scommessa di sicuro successo ma lo è principalmente perché le aziende che portiamo a questi eventi, quelle che compongono il tessuto produttivo piemontese, sono eccellenze che hanno pochi competitor italiani. Oggi più che mai siamo convinti che se si vuole guardare al cielo si deve passare dalla nostra Regione”

“Per la nona volta, Ceipiemonte ha organizzato la partecipazione al Farnborough International Air Show che si è confermato un appuntamento irrinunciabile per promuovere il Piemonte sia come meta di business che come destinazione di investimenti di qualità. Per le nostre imprese, che hanno già manifestato interesse a partecipare nel 2024, questa è una vetrina mondiale che offre opportunità commerciali importanti - dichiara Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte -. In questi giorni molto intensi abbiamo preso parte a tanti incontri e, insieme a Regione Piemonte, abbiamo gettato le basi per interessanti sviluppi: il supporto istituzionale è un’altra carta vincente che distingue la nostra regione e su cui il sistema imprenditoriale e gli investitori possono contare”.