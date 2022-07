A1 Life: come proteggere il proprio futuro

Pensare al futuro, nell’attuale contesto economico e occupazionale, può spaventare, perché ci sono poche certezze per quello che riguarda le pensioni, la tutela della propria salute e per garantire l’istruzione dei figli. Riuscire a vivere in pieno il presente e a guardare al futuro con serenità sono obiettivi importanti, che possono essere raggiunti costruendo un’adeguata rete di protezione grazie a esperti di intermediazione assicurativa come A1 Life, uno dei leader sul mercato in Italia.

Le soluzioni più efficaci

Solo chi conosce in maniera approfondita le normative che regolano il settore e l’ampia offerta di prodotti in continuo aggiornamento rappresenta il giusto punto di riferimento per la realizzazione di una vita più sicura e tranquilla. Proviamo a considerare le proposte più diffuse, che vanno sempre adattate e personalizzate:

● sanità integrativa, misura adatta a sopperire alle mancanze del servizio sanitario nazionale e a evitare eccessive attese per effettuare analisi ed esami, consentendo di salvaguardare in maniera appropriata la salute di tutta la famiglia. A questo proposito, bisogna ricordare che a causa della pandemia di Covid-19 sono state rimandate ben 18 mila prestazioni e le liste di attesa si sono allungate a dismisura, rendendo ancora più urgente il ricorso a una polizza sanitaria (Fonte: Anaao Assomed);

● pensione integrativa, utile per pensare al futuro con maggiore fiducia ed essere in grado di mantenere un buon tenore di vita anche in età avanzata, esigenza al momento complicata da soddisfare attraverso la sola previdenza pubblica, che non offre le giuste garanzie riguardo a età pensionabile e importo della pensione. Elaborando un piano pensionistico integrativo ben calibrato si può conquistare tutta la tranquillità necessaria per l’oggi e per il domani;

● assicurazione per la casa, per proteggere adeguatamente la propria abitazione contro incendi, furti, vandalismo e calamità naturali. Un’assicurazione ad hoc può essere estesa anche a mobili e beni preziosi che sono presenti fra le mura di casa.

Il consulente assicurativo: ruolo e formazione

Affidarsi a validi consulenti assicurativi permette di individuare con più chiarezza eventuali rischi o problematiche a cui si può andare incontro, grazie a un’analisi accurata della propria situazione dal punto di vista, ad esempio, lavorativo, sanitario o previdenziale. In A1 Life, i consulenti sono caratterizzati da competenze di diverso ambito, che spaziano da quelle più tecniche a empatia e capacità di ascolto, indispensabili per instaurare un rapporto di fiducia con il cliente, comprendere le sue aspettative e riuscire a soddisfare al meglio.

Il percorso formativo si svolge all’interno di una realtà interna all’azienda, A1 Academy, e porta ad ottenere l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, ma non si ferma lì. Sono previsti, infatti, corsi di alta formazione manageriali, in partnership con SDA Bocconi, per elevare ulteriormente la professionalità dei consulenti.

Solo una figura di alto livello è infatti in grado di definire le misure migliori per proteggere tutta la famiglia attraverso un piano assicurativo delineato sulle reali esigenze del cliente e coerente con le sue risorse economiche, che permetta di guardare al futuro con rinnovato ottimismo.