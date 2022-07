Giovanni Parisi rieletto segretario della Lega Collegno-Grugliasco

Mercoledì 27 luglio si è svolto il Congresso cittadino della Lega Salvini Collegno-Grugliasco dove è stato rieletto Segretario di sezione, Giovanni Parisi. Oltre al Segretario è stato votato anche il nuovo direttivo che sarà composto da Francesco Zurlo, Bruno Benuzzi, Carla Valerio e Luca Pesando.

Giovanni Parisi, Capogruppo della Lega nel Comune di Collegno e Segretario di sezione dal 2014, ringrazia: “Grazie ai militanti della sezione Collegno - Grugliasco e complimenti ai nuovi membri del direttivo. Con questo nuovo mandato sarò il Segretario più a lungo alla guida di questa sezione. Per me è un grande onore, sono contento di questa bella esperienza”.

Parisi aggiunge: “Molto abbiamo fatto in questi anni insieme ma altre importanti sfide ci aspetteranno prossimamente. Vogliamo continuare a lavorare bene a Collegno dove in Consiglio Comunale siamo l’unica forza politica di centrodestra mentre su Grugliasco dovremo subito rialzare la testa per non perdere il lavoro svolto negli ultimi 5 anni. Sono sicuro che con il nuovo direttivo la sezione della Lega continuerà ad essere un perno importante all’interno del partito e punto di riferimento per il territorio”.