Partita da Torino la campagna elettorale di Verdi e Sinistra Italiana

E' iniziata da Torino la campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre che vede alleati Verdi e Sinistra Italiana. La Co-Portavoce di Europa Verde, nonché parlamentare europea, Eleonora Evi ha spiegato che scegliere la città della Mole era doveroso, nei giorni in cui è il punto di ritrovo di migliaia di ragazzi arrivati da tutto il mondo per il Social Climate Camp.

Dalla sede regionale di Europa Verde, in via Monginevro 8 a Torino, Eleonora Evi ha spiegato quali saranno i cavalli di battaglia di questa campagna elettorale: "Abbiamo lanciata questa alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana, per cercare di offrire una alternativa a chi non si riconosce più nei partiti tradizionali. Vogliamo mettere al centro l'ecologia e la giustizia sociale, dando risposte alla crisi climatica e a quella sociale".

Chiara la collocazione di Verdi e Sinistra: "Noi siamo nel campo progressista, vogliamo scongiurare il rischio di un governo delle destre, che sono pericolose e che potrebbero cancellare decenni di conquiste sociali e battaglie ambientali", ha aggiunto Evi, lanciando le "Nuove energie Tour, per raccogliere tutte le energie per il nostro progetto eco-sociale".