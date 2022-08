Perché utilizzare un gateway di pagamento sul tuo sito?

Se gestisci un tuo sito web online che è abilitato a fare delle transazioni, quindi si tratta magari di un E-Commerce, ma non usi ancora il gateway di pagamento, allora leggi questo articolo.

Ti spiegheremo, perché è importante utilizzare un buon gateway di pagamento per la sicurezza delle transazioni.

Il gateway renderà il processo del pagamento più sicuro non solo per te, ma anche per i tuoi clienti o per quelli che lo diventeranno presto.

Innanzitutto, spieghiamo brevemente cos’è un gateway di pagamento e dopodiché spieghiamo perché è essenziale.

Cos’è un gateway di pagamento?

Per l’appunto prima di elencare i motivi per cui è indispensabile, spieghiamo brevemente cos’è. Si tratta di un meccanismo che trasferisce in modo sicuro il pagamento dal cliente al conto del proprietario dell’attività online. Non è quindi un metodo di pagamento, ma un meccanismo che cripta e autorizza i pagamenti, se una carta non è valida il pagamento non viene accettato.

Perché è importante usare un gateway di pagamento

Potete già intuire perché sia essenziale il suo utilizzo per tutti coloro che gestiscono un’attività online. Sul tuo sito sono abilitati vari metodi di pagamento tutti affidabili e flessibili per adattarsi alle esigenze dei tuoi clienti, ma non usi ancora il gateway.

Un buon gateway di pagamento ti aiuterà in 2 modi:

1. A velocizzare i pagamenti

2. A rendere i pagamenti ancora più sicuri.

Velocità dei pagamenti

Sia che il tuo sito sia un ECommerce, sia che si tratti di qualsiasi altro tipo di sito web che è, però, abilitato ai pagamenti, un buon gateway di pagamento velocizzerà le transazioni.

Spesso quando si accede al proprio carrello su un sito web o più semplicemente si deve effettuare un pagamento, il processo della transazione è estremamente lungo e complicato. Il gateway in questo caso velocizza il procedimento del pagamento proprio perché crea un contatto diretto tra il cliente e il conto del proprietario dell’attività. Non essendovi intermediari, ma essendovi anzi un collegamento diretto, i tempi della transazione diminuiscono notevolmente.

Naturalmente il metodo di pagamento deve essere valido e abilitato, perché in caso contrario non avverrà nessuna transazione. Spetta, infatti, a lui accettare o rifiutare un determinato metodo di pagamento.

Sicurezza dei pagamenti

Il gateway di pagamento è un meccanismo che cripta le transazioni. Quando si effettuano le transazioni online vi è un grandissimo scambio di dati tra il cliente la banca del titolare e il sito web, benché i metodi di pagamento autorizzati siano affidabili e sicuri, non criptano proprio tutti i dati. Il gateway, invece, lo fa. In questo modo i vostri dati e i dati dei vostri clienti saranno ulteriormente protetti.

Conclusione

Se non disponi ancora di un gateway di pagamento sul tuo sito web, questo è il momento di iniziare ad usarlo. Ti aiuterà a non perdere clienti, o futuri tali, velocizzando le transazioni e assicurerà a te e a loro assoluta sicurezza e privacy durante le transazioni.