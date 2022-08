Trading online e formazione: facciamo il punto sulle scuole di trading più richieste del momento

Le ultime statistiche mostrano che l’Italia sta facendo dei piccoli, ma importantissimi, passi in avanti per quanto riguarda l’educazione finanziaria. Anche se il governo e le grandi istituzioni già da tempo hanno lanciato delle iniziative per migliorare le conoscenze dei cittadini, gran parte di questo miglioramento è legato alla voglia di imparare dei nuovi trader. Per troppo tempo il trading online è stato visto in modo distorto.

In questo periodo gli investimenti online godono di grandissima popolarità (si stima che nel giro di tre anni il numero dei trader sia passato da due a otto milioni) e la gente vi si avvicina con maggiore consapevolezza. Finalmente sembra chiaro a tutti che il trading non è né una truffa né un modo per arricchirsi facilmente: per ottenere dei risultati bisogna impegnarsi tanto, ma soprattutto bisogna avere le giuste basi. Ecco perché torna a salire la richiesta delle scuole di trading che permettono di acquisire tutte le competenze necessarie per operare in sicurezza sui mercati finanziari. A tal riguardo. Per capire quali siano le principali soluzioni disponibili online è possibile consultare la guida alle migliori scuole di trading messa a disposizione da Investirefacile.net, portale di riferimento nel campo delle negoziazioni digitali tra i più apprezzati dagli utenti.

Cresce l’attenzione dei trader nella loro formazione finanziaria

Grazie all’intuitività delle piattaforme, ai depositi minimi iniziali molto bassi ed al fatto che per attivare un account di trading è sufficiente avere un computer o uno smartphone, l’accesso ai mercati finanziari è alla portata di tutti. Però un conto è accederci, un altro conto è riuscire a restarci con successo: per ottenere dei risultati bisogna essere preparati e costantemente aggiornati. Non è necessario frequentare delle scuole specifiche o spendere una fortuna per completare la propria formazione.

In rete si possono trovare tantissime risorse didattiche: la qualità media nel corso degli anni si è alzata parecchio e sono tantissimi gli aspiranti trader che grazie alle scuole di trading riescono a togliersi qualche soddisfazione con gli investimenti online.

Qual è la migliore scuola di trading online?

Gli intermediari preferiscono avere sulle loro piattaforme utenti preparati, capaci di restare a lungo sui mercati. Per questo molti broker hanno predisposto un’area del loro sito interamente dedicata alla formazione e all’educazione finanziaria. Leggendo le opinioni di esperti e trader alle prime armi è possibile individuare il miglior corso di trading online disponibile al momento: si tratta dell’ebook scaricabile gratuitamente dal sito di XTB. Il testo è chiaro ed accompagna passo a passo l’aspirante trader in questa nuova avventura.

Anche eToro, uno dei broker più conosciuti a livello mondiale, dà molta attenzione alla preparazione dei suoi utenti. Gli iscritti alla sua piattaforma possono accedere ad analisi e notizie di mercato per restare sempre aggiornati ed individuare le più interessanti opportunità del momento, ma possono anche accedere alle guide gratuite dell’Academy. E poi ci sono il Social Trading ed il Copy Trading, che se vengono utilizzati in modo intelligente possono avere un ruolo importantissimo nella formazione di un aspirante investitore.

Le risorse didattiche dei broker

Chi si iscrive al sito di Capex.com può accedere al materiale didattico predisposto dal broker: si parla di ebook gratuiti sui vari argomenti, in modo da accontentare le esigenze dei trader di ogni livello di preparazione. Inoltre l’intermediario permette di sfruttare gli strumenti del Trading Central, che fornisce informazioni preziosissime e le analisi degli esperti. Ovviamente in questo elenco non poteva mancare Trade.com, uno dei nomi storici del trading online.

Il broker ha predisposto un video corso facile da seguire e completo, perfetto per aiutare chi non ha molta esperienza a muovere i primi passi nel mondo degli investimenti finanziari; inoltre Trade.com organizza dei corsi live che si tengono presso le sue sedi. Competiamo questo giro tra i migliori corsi di trading parlando della proposta di IQ Option: si può accedere al materiale didattico dopo aver fatto la registrazione, ma prima di effettuare il deposito; quando ci si sentirà pronti sarà possibile fare il primo versamento, ricordando che su questa piattaforma si può iniziare con soli 10 euro.