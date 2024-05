Nichelino, dissuasori contro i 'furbetti del parcheggio' in via Moncenisio

Non è bastata la chiusura della strada, disposta un paio di mesi fa dal Comune, dopo che le verifiche tecniche avevano fatto emergere il rischio crollo per un vecchio edificio abbandonato in via Moncenisio.

'Furbetti del parcheggio'

A Nichelino il divieto di sosta lungo via Moncenisio non viene rispettato e così l'Amministrazione ha ordinato l'inserimento di dissuasori fissi al suolo contro i 'furbetti del parcheggio'. La segnaletica installata, infatti, spesso viene rimossa da parte di chi non si rassegna a rispettare il divieto di sosta e di transito pedonale disposti per motivi di sicurezza.

Via libera ai dissuasori

La zona 'pericolo' è limitata all’area dell’ex immobile tra i numeri civici 4-6-8, transennata dopo l'intervento dei Vigili del fuoco. Ma siccome questo non basta, si è deciso di posizionare una segnaletica fissa e statica, lungo tutto il muro perimetrale del fabbricato. Per scoraggiare anche coloro che proprio non ne vogliono sapere.