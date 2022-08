Da vasca in doccia: tutto quello che c'è da sapere sulla sostituzione

Molte persone forse non ci hanno pensato ed è un peccato al fatto che all'interno di un cambiamento di una ristrutturazione del bagno può essere una buona idea la trasformazione da vasca in doccia.

Si parla di un cambiamento che deve essere fatto nel momento giusto è che a te a trasformare il bagno perché consentire alle persone di poter ottimizzare gli spazi e quindi poter vivere quella stanza in maniera diversa e quindi forse in maniera più comoda e funzionale.

Fino a un po' di anni fa erano tante le persone che sognavano di comprare una vasca da bagno per averla in questa stanza è importante però la realtà un po' diversa perché non solo averla significa dover perdere tempo e fare fatica per quel che riguarda la pulizia e la manutenzione Ma c'è anche un problema di ottimizzazione degli spazi perché soprattutto se in casa ci sono persone con problemi di deambulazione e che hanno una ridotta abilità motoria potrebbe essere per loro è difficile entrare ed uscire dal bagno con scioltezza.

Inoltre la vasca da bagno purtroppo pone un altro tipo di problema e cioè che inevitabilmente si consumerà più acqua quindi le bollette saranno molto più salate.

Considerando che in questi mesi stiamo vedendo che le bollette continuano ad aumentare le persone continuano a lamentarsi bisogna stare attenti .E quindi anche per questo motivo è una buona idea avere la doccia al posto della vasca perché sappiamo essere molto più veloce e quindi andiamo a consumare il minimo indispensabile di acqua.

Quindi al vantaggio dei consumi uniamo anche il vantaggio dello spazio ed è una cosa quest'ultima che è molto bella soprattutto per quelle persone che hanno un bagno piccolo e che prima magari sacrificavano la maggior parte dell'ambiente appunto per la vasca.

Infatti non dimentichiamo che dentro un bagno la vasca occupa di solito lo spazio in orizzontale quindi quello più importante nel quale si potrebbero per esempio mettere elettrodomestici molto utili come per esempio l'asciugatrice

Ma si può risparmiare facendo questo lavoro di sostituzione?

La risposta è sì ma l'importante è affidarsi a un professionista o un progettista che dia i giusti consigli perché i modi per arrivare all'obiettivo ci sono ma uno di questi potrebbe essere quello di non piastrellare la zona dietro la vasca perché come sappiamo e come abbiamo appena detto la vasca occupa uno spazio orizzontale ,e se non lo vogliamo recuperare mettendoci una doccia che invece occupa uno spazio verticale, dobbiamo lasciare delle zone vuote nel momento in cui demoliamo la vasca.

Parliamo di zone vuoto nel muro che in teoria dovremmo piastrellare però spesso e volentieri la maggior parte delle persone fa l'errore di non conservare una parte di delle piastre originali e cioè quelle che ha utilizzato durante la recente ristrutturazione oppure nel momento in cui è stato costruito il bagno.

In questo caso quindi bisognerebbe rifare tutto il muro con tutte le piastrelle però per risparmiare si possono inserire dei pannelli specifici o piastrelle a mosaico