Fiamme e paura nella notte di San Lorenzo: brucia un'auto in Barriera di Milano [FOTO e VIDEO]

Ancora un segno del degrado, in Barriera di Milano. A segnalarlo è il consigliere di opposizione in comune, Raffaele Petrarulo (Forza Italia): si tratta di un'auto data alle fiamme, la cui carcassa è rimasta a far mostra di sé in via Muzio Clementi, al civico 21.





A testimoniare l'accaduto, intorno all'una e proprio nella notte di San Lorenzo, una residente della zona. "- si chiede Petrarulo -:".Da mesi proprio Petrarulo sollecita un consiglio aperto sulla sicurezza in circoscrizione 6. "- conclude -".