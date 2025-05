Incidente in tangenziale: a Debouché un'auto si ribalta e finisce in una scarpata, una persona in ospedale

Incidente rocambolesco e auto semi-distrutta, lungo la tangenziale sud di Torino. E' successo all'altezza dello svincolo Debouché, nel territorio del Comune di Nichelino: coinvolta una sola vettura che stava procedendo in direzione Milano.

Auto si ribalta e finisce in una scarpata

Secondo cause e una dinamica ancora da ricostruire, il mezzo di colore blu si è ribaltato in una scarpata. Il conducente è stato subito soccorso ed è stato portato in codice giallo al Cto.

Nessuna problematica alla circolazione: sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli uomini della Polizia Stradale.