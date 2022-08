Hai un immobile in cattive condizioni? Ecco come trasformarlo in un reddito immediato senza fare investimenti

Spesso chi ha un immobile di proprietà si trova nella paradossale condizione che questo rappresenta un costo, invece che una fonte di reddito. In particolare se l’immobile non è in buone condizioni (pensiamo ad esempio ad una casa ricevuta in eredità da un parente anziano) diventa necessario spendere (soldi, ma anche tempo e energie) prima di poterne ricavare in seguito un guadagno e non sempre è nei programmi dei proprietari investire propri capitali (a volte anche significativi) per rimettere in sesto una proprietà che poi costituirà comunque un’altra fonte di impegni. E l’alternativa di lasciare l’alloggio vuoto e inutilizzato non è più conveniente, ci sono comunque le tasse da pagare quindi sembra di trovarsi in un vicolo cieco tra due soluzioni entrambe onerose.

E allora?

E allora c’è una soluzione facilissima e che consente di ricavare dai propri immobili anche in cattive condizioni un reddito immediato senza la necessità di investire alcun capitale e senza doversi impegnare in lavori di ristrutturazione, gestione di ditte, scelta e acquisto dei materiali, ecc. ecc.

La soluzione si chiama Rendicasa , una società creata proprio per venire incontro alle necessità dei proprietari di immobili, anche di quelli in cattive condizioni . La società infatti prende in carico l’immobile affittandolo (cioè costituendosi come inquilino) nelle condizioni in cui è e si accorda con il proprietario sulle riparazioni / migliorie che è necessario fare (ristrutturare il bagno, sistemare i serramenti, verificare gli impianti, decorare, ecc.). Una volta concordati gli interventi da fare vi provvede la società con i propri professionisti e artigiani (elettricisti, idraulici, serramentisti, muratori, decoratori) sollevando del tutto il proprietario dall’impegno, pur essendo possibile in qualsiasi momento verificare l’avanzamento e la resa dei lavori.

Tutta questa attività non prevede per il proprietario alcun investimento neanche economico perché il costo degli interventi concordati può essere “spalmato” come sconto sul canone di locazione che Rendicasa paga mensilmente e cioè invece di dover spendere del proprio denaro il proprietario si trova a ricevere da subito un canone di locazione, e quindi un reddito, che man mano che i costi di ristrutturazione vengono ammortizzati cresce fino ad arrivare al canone di locazione “a regime” e da lì continuare per tutta la durata del contratto (4+4).

La società che ha così riqualificato l’immobile lo concede a sua volta in sublocazione ad una clientela attentamente selezionata costituita principalmente da professionisti e lavoratori fuori sede o studenti che si trasferiscono a Torino per l’università, quindi per periodi che vanno da 6 mesi a 2 – 3 anni. Il livello di confort e di funzionalità che Rendicasa dà agli alloggi che gestisce è sempre molto alto nella convinzione che “Le belle case attirano le belle persone”.

Nella gestione ordinaria è poi primario interesse della società (e ovviamente anche della proprietà) che dopo aver riqualificato un alloggio questo rimanga in condizioni ottimali anche nel corso degli anni e degli inquilini e per questo la società svolge un attento lavoro di controllo e interfaccia con gli inquilini durante tutta la loro permanenza costituendosi come unico referente per tutte le domande e richieste che possono emergere nell’abitare una casa.

In definitiva diventare partner di Rendicasa significa ottenere che il proprio immobile diventi una fonte di reddito da subito essendo riqualificato e mantenuto nel tempo senza investimenti di soldi, tempo e energie.

RENDICASA: ottieni RENDIta dalla tua CASA e rilassati sui tuoi immobili

Per maggiori informazioni consulta il nostro sito www.rendicasa.it o contattaci tramite info@rendicasa.it e 3534249913, insieme faremo rendere la tua casa!