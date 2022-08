Il trasporto a spalla del feretro è uno dei servizi che può offrire un'agenzia di onoranze funebri così come per esempio la vestizione e il trasporto delle salme perché ci saranno dei professionisti competenti che tra l'altro sono sempre più formati visto che continuamente fanno corsi di aggiornamento proprio per offrire la massima professionalità ai clienti e quindi per esempio riescono anche ad eseguire interventi di tanatoestetica grazie ai quali si impara a fare dei procedimenti che hanno lo scopo di restituire un'immagine composta del defunto ed è una cosa che è molto apprezzata dalla famiglia che vuole avere come ultima immagine, prima di lasciare andare la persona che non c'è più,un volto sereno e sistemato.

Come dicevamo all'inizio è molto importante anche il trasporto del feretro tenendo presente che di solito le agenzie di onoranze funebri hanno il parco mezzi assolutamente attrezzato e soprattutto hanno tutte le autorizzazioni sanitarie che servono loro per poter fare il trasferimento salme su tutto il territorio nazionale, ma anche internazionale, potendo garantire affidabilità e puntualità.

Nel caso in cui c'è necessità di trasporti funebri per via Marittima o aerea che sono causa della distanza chiaramente l'impresa in genere si fa carico anche dell'organizzazione del trasferimento del disbrigo di tutti gli aspetti burocratici e delle pratiche.

L'importanza dei trasporti funebri tra i servizi offerti da un'agenzia specializzata

Quindi in quest'ottica i trasporti funebri sono molto importanti perché sono legati ai trasferimenti della salma che sono successivi al momento della morte e che vanno dal luogo dove quest'ultimo è venuta a quello dove sarà allestita la camera ardente oltre che dalla chiesa dove si svolge la cerimonia funebre o anche in un altro luogo se parliamo di un rito laico fino al cimitero, dove poi verrà effettuata presumibilmente la sepoltura.

Parliamo di trasporti eseguibili esclusivamente da professionisti specializzati e con automezzi speciali e che sono allestiti appositamente per garantire in maniera perfetta il rispetto delle norme sanitarie e igieniche stabilite dalla legge.

Per poter garantire tutto questo c'è bisogno di avere molte esperienze e un'attività di trasporto funebre che a volte avviene anche a livello internazionale. Quindi come possiamo vedere una famiglia che perde una persona cara e che deve affrontare un dolore molto destabilizzante dal punto di vista emotivo deve affidarsi a un'agenzia di onoranze funebri di alto livello che la sostenga dal punto di vista burocratico e anche pratico nonché morale.

In questo articolo ci siamo occupati nello specifico dei trasporti funebri però è chiaro che il lavoro di un'agenzia specializzata non si ferma a questo perché il suo compito è quello di prendersi cura di tutti gli aspetti del funerale e cioè da quelli che vanno dalla comunicazione alla cittadinanza della morte della persona fino alla scelta dei fiori ma anche del carro funebre dell'allestimento della camera ardente.

L’agenzia quindi deve essere a disposizione del cliente per andare incontro alle tue esigenze ea quella volta che sono le volontà del defunto il cuore in alcuni casi ha già disposto tutto prima della sua morte per quanto riguarda il suo funerale e la sua sepoltura.