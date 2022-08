Caro energia, Ascom Torino lancia l'iniziativa "Bollette in vetrina" e denuncia: "Aumenti insostenibili"

Il commercio rischia di essere strangolato dal caro energia di questi mesi ed allora Ascom Torino e Provincia lancia l'iniziativa "Bollette in vetrina" per lanciare il suo grido d'allarme per aumenti che rischiano di portare alla chiusura decine di negozi e attività.

Bollette triplicate rispetto al 2021

L'invito fatto a tutti gli esercenti è quello di esporre in vetrina l’ultima bolletta di luce o di gas (o di entrambe) e quelle relative allo stesso periodo di un anno fa, per far notare come i valori in molti casi siano triplicati o addirittura quadruplicati rispetto al 2021. I canali sociali social di Ascom pubblicheranno tutte le bollette "per amplificare il dramma che stanno vivendo le nostre imprese".

La posizione dell'associazione di categoria è chiara, tanto più adesso che siamo entrati nell'ultimo mese della campagna elettorale: "Il caro energia sta assumendo i connotati di una vera e propria emergenza, con prospettive di ulteriore peggioramento. Le misure fin qui adottate dal Governo non sono sufficienti a riportare il costo entro livelli di sostenibilità e pertanto abbiamo chiesto il potenziamento dei crediti di imposta già a partire dal terzo trimestre 2022 nell’ambito della conversione del decreto legge c.d. Aiuti bis”.

"Non basta un credito d'imposta del 15%"

Ascom Torino sottolinea come "un credito d'imposta del 15% per l’energia elettrica non è assolutamente adeguato agli extra costi che le imprese stanno sostenendo ora. Occorre fare presto, altrimenti si rischia di innescare una pericolosa spirale inflazionistica". Per questo si chiede il massimo supporto all'iniziativa non solo da parte degli operatori economici, ma anche dell’opinione pubblica.

Evitare gelata dei consumi e recessione

"Bollette in vetrina ha l’obiettivo di informare i consumatori e più in generale i cittadini sulla situazione di difficoltà che le nostre imprese continuano a vivere dopo oltre due anni di misure restrittive dovute alla pandemia", sottolinea Ascom Torino. Per evitare che l'autunno porti una gelata dei consumi e una recessione che farebbe sprofondare l'intero Paese nella crisi.