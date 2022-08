Nel giorno della festa mondiale del cane Nichelino annuncia il primo 'Dog Pride"

L'annuncio (non a caso) è giunto oggi, 26 agosto, giornata Mondiale del Cane. A Nichelino è iniziato il conto alla rovescia verso il primo Dog Pride, la festa dedicata ai nostri fedeli amici a quattro zampe.

Il 18 settembre in piazza Polesani nel Mondo

Una sfilata cinofila non competitiva che si terrà durante i festeggiamenti di San Matteo. L'appuntamento è per domenica 18 settembre, in piazza Polesani nel Mondo, l'area che ospiterà anche la fiera e gli spettacoli durante i dieci giorni in cui Nichelino celebrerà il suo Santo Patrono. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'assessore alle politiche animaliste Fiodor Verzola.

Dopo due edizioni condizionate dalla pandemia, con un programma ridotto causa emergenza Covid, la fiera di San Matteo torna al passato ed alle sue antiche abitudini, con l'appuntamento con la sfilata canina riproposto in una nuova veste. Per iscriversi c'è tempo fino al 12 settembre, mandando una mail all'indirizzo enpachieri@gmail.com ma per i ritardatari sarà possibile farlo direttamente domenica 18 settembre, a partire dalle ore 14, in piazza Polesani nel Mondo.