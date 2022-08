Nichelino, iniziato il conto alla rovescia per la festa di San Matteo

Dopo le limitazioni imposte dall'emergenza Covid nelle ultime due edizioni, Nichelino scalda i motori per il ritorno a pieno regime della festa di San Matteo, i dieci giorni in cui la Città rende omaggio al suo santo patrono. Dal 15 al 25 settembre in programma appuntamenti ed eventi per tutti, dalla musica allo sport, dal cibo alle celebrazioni religiose.

FIERA DI SAN MATTEO

Dal 15 al 25 settembre, a cura di A.S.D.P.S. Puro Stile Italiano, piazza Polesani nel mondo ospiterà la Fiera di San Matteo 2022 con l’area espositiva, l’area street food e l’area spettacoli. L'inaugurazione è in programma giovedì 15, alle ore 18, con la Banda Musicale “G. Puccini”.

Orari apertura: dalle 18 alle 23.30 nei giorni feriali; il sabato e mercoledì 21 settembre (Festa di San Matteo) dalle 15 alle 24; la domenica dalle 10 alle 24.

AREA ESPOSITIVA

Lo stand istituzionale ospiterà le retrospettive fotografiche “Sulle tracce di Monsú Panaté e Madama Farina” e “Gruppo Storico Conte Occelli di Nichelino” che raccontano le origini delle maschere della Città e del Gruppo storico e la partecipazione, in rappresentanza della Città di Nichelino, a Carnevali e Rievocazioni Storiche regionali e nazionali. All’interno dello stand la Pro-loco Nichelino promuove i nuovi tesseramenti e la vendita dei biglietti della Lotteria di San Matteo (primo premio una bicicletta a pedalata assistita). L’estrazione dei biglietti vincenti sarà domenica 25 settembre sul palco dell’Area Spettacolo.

Dal 22 al 25 settembre FILIERA IN FIERA – V Edizione, con i prodotti della Filiera di Stupinigi e i prodotti a marchio DE.CO. (Denominazione Comunale) Distretto Reale di Stupinigi a cura dell’Associazione “Stupinigi è…”.

AREA STREET FOOD

Dal 15 al 25 settembre l’area street food vedrà la presenza di stand enogastronomici. Sarà presente anche l’Associazione “San Matteo ONLUS” che proporrà primi piatti e frittura di pesce per raccogliere fondi a supporto dei progetti attivi in Bielorussia e per la l’accoglienza dei rifugiati ucraini a Nichelino.

AREA SPETTACOLI

Ogni sera il palco di Piazza Polesani nel Mondo sarà animato da spettacoli di vario genere e dalla presenza costante di Mauro Forcina, in qualità di presentatore. Ingresso libero.

Giovedì 15 Settembre

19.30 – 24 NICHELINO YOUTH PRIDE. Apertura con Street Poetry: Ikaro, Ess Key, Manzo. A seguire DREFGOLD, Masa, DJ Fede.

Venerdì 16 Settembre

18 – 20 Concerto Accademia Musicale ARTEMUSICA

21 – 23 GLI SPLENDIDI (Jovanotti cover)

23 – 24 DJ PARTY TIME

Sabato 17 Settembre

16 – 17 Spettacolo di danza, ASD Armonia Danza

17.30 – 19 “L’Agenda in Viaggio”, un progetto di cooperazione internazionale nell’ambito del progetto europeo “Mindchangers”, a cui il Comune di Nichelino ha partecipato, in partenariato con l’Associazione “Volere la luna” O.D.V., CISV Solidarietà e Ass. “Spostiamo mari e monti”.

Sul palco momenti di restituzione e testimonianze dei partecipanti al viaggio a Riace – Villaggio Globale – città simbolo dell’accoglienza. Proiezione di video dell’esperienza e interventi musicali.

19 – 20 Spettacolo di danza, JD Dance New Latin Club

20.30 – 24 Spettacolo di danza, New Silvan School Dance

Domenica 18 Settembre

15 – 18 DOG PRIDE (4 Zampe in passerella). Sfilata canina a cura dell’ENPA di Chieri.

Per iscrizioni inviare una mail a: enpachieri@gmail.com entro il 12/09/2022. È anche possibile iscriversi sul posto il giorno dell’evento (dalle ore 14). Contributo per la partecipazione € 3.

19 – 19.45 Il meglio del Summer Village del Centro Nuoto Nichelino

20 – 21.30 Dimostrazione attività di fitness, con accompagnamento musicale e voce, ASD Futura

21.30 – 24 Spettacolo di danza, ASD K-Dance

Lunedì 19 Settembre

21.30 – 24 BALLO LISCIO con MICHAEL CAPUANO

Martedì 20 Settembre

20.00 – 21.30 Sfilata di moda “Passerella per la vita”, a cura di ACTO Piemonte onlus.

L’evento mira a sensibilizzare la cittadinanza al progetto di lotta contro i tumori ginecologici, missione dell’associazione, e sviluppare servizi per il miglioramento della qualità di vita delle pazienti.

21.30 – 24 Spettacolo di danza classica, hip-hop, country, contemporanea, ASD Lineainmovimento

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE – FESTA DI SAN MATTEO

18.00 – 24.00 NICHELINO’S GOT TALENT II edizione a cura di TriniTube TV, giuria composta da Emanuel Victor, Marco Carena, Neja, Wlady, sezione pomeridiana CONCORSO SCUOLE MUSICALI, con partecipazione della locale Accademia Musicale ARS NOVA

Giovedì 22 Settembre

Alle 21.30 “Jerry Calà – 50 anni di libidine”, il tour dei 50 anni di comicità di Jerry Calà arriva a Nichelino, tra irresistibili racconti, gag e brani musicali d’annata.

Venerdì 23 Settembre

20.00 – 21.00 Tribute Band anni ’80, 80 O’CLOCK

21.15 – 23.15 Royal Party Band, le migliori hit dance 80, 90 e 2000

23.15 – 24 DJ SET, Fashion Stronzer

Sabato 24 Settembre

17.30 – 18.30 Concerto Banda Musicale “G. Puccini”

19 – 19.40 Il meglio di “Estate in Sport”, ASD ONNISPORT CLUB 1929 e ASD GS Sangone

20 – 21 Spettacolo di danza tribal fusion, danza orientale, ASD Mabon Studio

21 – 21.30 Twirling, ASD L’Arcobaleno

21.30 – 23.30 Fusione delle discipline di ginnastica aerobica, artistica, ritmica e Calisthenics che diventano arte dei corpi e del movimento, SSD AKUADRO SPORT

Domenica 25 Settembre

Dalle 16 Contest COSPLAY, venite a incontrare i vostri super eroi! A cura di ASDPS Puro Stile Italiano

16 – 18 Concerto Scuola Civica “Vincenzo Corino”

18 – 19 Esibizione arti marziali, ASD Viet Vo Dao Club Tay Son

19.30 – 20.30 Latino, zumba, salsa, bachata, country, a cura del Comitato Quartiere Boschetto

20.30 – 21.30 Gran Galà della moda, a cura e presentata da ELIA TARANTINO

21.30 – 24 Gli ultimi dieci anni di danza in vetrina, ASD Circolo Culturale Primo Maggio

NICHELINO’S GOT TALENT 2022 EDITION

Mercoledì 21 settembre alle 21.00, dopo il grande successo della scorsa edizione, ritorna Nichelino’s Got Talent.

Grandi le novità di quest’anno a partire dalla giuria che sarà formata da nomi del mondo dello spettacolo come Marco Carena, Neja, Wlady e molti altri. Nel pomeriggio, dalle 18.00 alle 20.00, verranno selezionati i migliori allievi dell’accademia musicale Ars Nova di Nichelino che accederanno direttamente alla finalissima della sera.

EVENTI IN CITTÀ

Sabato 17 settembre, ore 21.00 Concerto Trio AES. Antonino Mollica, sassofono soprano; Enea Tonetti, sassofono baritono; Andrea Tedesco, pianoforte. Musiche di F. Poulenc, D. Shostakovic, G. Castagnoli. A cura di Scuola Civica Musicale “Vincenzo Corino”

Chiesa Antica S.S. Trinità. Ingresso Libero

Mercoledì 21 settembre alle 20.00 presso il Centro sociale N. Grosa (via Galimberti, 3), cena conviviale di San Matteo a cura della Famija Nichelineisa. Per info e prenotazioni (entro il 14 settembre): lucianamusica@libero.it

Giovedì 22 settembre, ore 21 Concerto Duo Tedesco. Paolo Tedesco, violoncello; Andrea Tedesco, pianoforte. Musiche di: L.V. Beethoven, Z. Kodaly, P. Hindemith, R. Schumann. A cura di Scuola Civica Musicale “Vincenzo Corino”

Chiesa Antica S.S. Trinità. Ingresso Libero

Domenica 25 settembre, dalle 10 alle 18

VIA XXV APRILE IN FESTA – III Edizione. Negozi aperti, bancarelle, animazione musicale a cura di ASDPS Puro Stile Italiano.

SAGRA “DALLA TERRA ALLA TAVOLA”: ortaggi, formaggi, salumi, frutta, dolci, prodotti da forno e miele preparati con materie prime e in maniera artigianale dai produttori di Nichelino, Stupinigi, Distretto Reale di Stupinigi e Coldiretti. In via San Matteo (fronte Fiera).

EVENTI CULTURALI

Sabato 24 settembre alle 10.30 letture di Bombetta Book per bambini dai 6 ai 10 anni. Appuntamento nell’anfiteatro del Centro d’Incontro Castello. A cura della Biblioteca Giovanni Arpino.

Sabato 24 settembre dalle 14 BIBLIOTECA VIVENTE, traduzione italiana del termine Human Library, è un metodo innovativo, semplice e concreto per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di diversa età, sesso, stili di vita e background culturale.

Questi “libri viventi” vengono “presi in prestito” per la conversazione: ogni lettore sceglie il suo libro. I libri viventi sono persone consapevoli di appartenere a minoranze soggette a stereotipi e pregiudizi. Desiderosi di scardinarli, si rendono disponibili a discutere le proprie esperienze e i propri valori con altri.

Appuntamento alla Biblioteca G. Arpino, partecipazione aperta a tutti. A cura dell’Associazione Amici dell’Arpino.

Sabato 1 ottobre dalle 16 alle 19 “Donne pastore sarde e piemontesi fra tradizione e innovazione”, proiezione “In questo mondo” regia di Anna Kauber, documentario sulla vita delle donne pastore, incontrate lungo un viaggio in Italia di due anni e 17.000 chilometri. Dibattito e performance musicali. A cura del Circolo Culturale Gennargentu di Nichelino e del Coordinamento Nazionale Donne F.A.S.I. (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia). Presso il Teatro Superga, piazzetta Macario.

4 PASSI NELLA STORIA DI NICHELINO E STUPINIGI

ITINERARI TURISTICI a cura del Gruppo Officine della Memoria e di Pro Loco Nichelino. Per info: stupinigieventi@libero.it

Domenica 18 settembre 14.30 – 19.00

“Alla scoperta delle cascine storiche di Nichelino”. Passeggiata in bicicletta per scoprire la storia dei primi nuclei abitativi del nascente feudo. Ritrovo ore 14.30 piazza Di Vittorio (fronte Municipio). Dalle 17.30 alle 19.30 animazione del Gruppo Storico “Conte Occelli” nel Borgo Antico. Per info: proloco.nichelino@libero.it

Sabato 1 ottobre

“Dal Borgo Antico a Stupinigi” ore 14 ritrovo e visita al Borgo Antico, spostamento in bicicletta a Stupinigi con racconto della storia degli antichi poderi, visita guidata alla Palazzina di Caccia, merenda al sacco, visita guidata nel Parco con i guardiaparco. Per info: turismo@comune.nichelino.to.it

Domenica 2 ottobre

“Lungo le rotte del Re… in carrozza” dalle 10 passeggiate in carrozza nel Parco Naturale di Stupinigi, alla scoperta dell’ambiente naturale e faunistico. Partenza dal Podere S. Umberto.

CELEBRAZIONI RELIGIOSE

Mercoledì 21 settembre alle 20.30 ci sarà la consueta processione con partenza dal piazzale antistante la chiesa Madonna della Fiducia. La processione si snoderà poi su via Trento, via Stupinigi, via San Francesco per arrivare, alle 21.15, in Chiesa grande SS Trinità dove verrà celebrata la S. Messa. Durante la cerimonia, benedizione del pane di San Matteo e distribuzione ai partecipanti, con l’Associazione “Stupinigi è…”.

LUNA PARK

Dal 16 al 26 settembre in Piazza Dalla Chiesa e via I Maggio. Aperto tutti i giorni feriali dalle 15.30 alle 19 e dalle 21 alle 24. Sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 24.

Lunedì 26 Settembre alle 22.30 spettacolo piromusicale offerto dagli esercenti del Luna Park.

MERCATO IN VIA TORINO E IN PIAZZA G. DI VITTORIO

Sabato 17 e 24 settembre dalle 7 alle 13.30 il mercato di Piazza Dalla Chiesa verrà spostato in via Torino (tratto da via M. D’Azeglio a via XXV Aprile), in piazza G. Di Vittorio, in piazza S. Quirico, in via Superga e in via Paesana.

EVENTI SPORTIVI

XII MEMORIAL “AMICI DI IVANO”

Da lunedì 12 a sabato 17 settembre presso l’Oratorio Alex Tamburello – Parrocchia Madonna della Fiducia, Torneo amatoriale di calcio a 5, pallavolo misto e basket. Info 3394776737 – 3928304099 – 3395402057. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle famiglie bisognose del quartiere e a sostegno dell’Associazione “Il Raggio di Sole” di Nichelino.

“CORRI A SAN MATTEO” XXVIII edizione

Domenica 18 settembre torna la corsa simbolo di San Matteo. Ritrovo dalle ore 8 in piazza Aldo Moro con partenza alle 9. Arrivo alle 12 in Via Turati, zona Castello, presso il centro d’incontro Quartiere Castello.

La gara è a cura A.S.D. G.S. Atletica Nichelino in collaborazione con le Ass. Protezione Civile di Nichelino, Alpini gruppo di Nichelino, A.N.C. (Ass. Nazionale Carabinieri), Bersaglieri di Nichelino, Gruppo Tutela Ambientale, C.R.I. Comitato locale di Nichelino, Comitati quartiere Castello e Boschetto.



HIPPORUN E HIPPOTEN IV edizione

Domenica 2 ottobre, manifestazione podistica internazionale sulla distanza della Mezza Maratona e 10 km, organizzata dall’ASD Podistica Torino e da Hippogroup. Partenza alle 9.15 dal retro della Palazzina di caccia di Stupinigi, lungo la Rotta Reale. Ritrovo presso l’Ippodromo di Vinovo dalle ore 07:30. Per info ed iscrizioni consultare il sito www.podisticatorino.it/hipporun