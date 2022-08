Covid, prosegue il calo dei ricoveri: in Piemonte occupati appena il 4,2% dei posti letto

Prosegue e non sembra accennare a fermarsi il calo dei ricoveri da Covid negli ospedali piemontesi. Nella giornata di oggi sono infatti "appena" 287 i cittadini ricoverati: rappresentano il 4,2% del totale e sono 13 in meno rispetto a ieri. Lasciano ben sperare anche i dati relativi alle terapie intensive, con 6 ricoverati. La pressione ospedaliera in queste aree critiche è dell'1%.