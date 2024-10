Ennesimo furto in Borgo Vittoria. La Cinque chiede un tavolo sulla sicurezza in Prefettura per tutelare i commercianti

L'ultimo, in ordine di tempo, è stato il furto in una farmacia Borgo Vittoria in via Chiesa della Salute. Qui una spaccata in piena regola, effettuata con una vettura di grosse dimensioni, un Range Rover, ha distrutto la vetrina del negozio la notte del 23 ottobre. In quella operazione sono stati portati via qualche centinaio di euro di fondo cassa, oltre al danno alla saracinesca e alla vetrina di uno storico presidio di questo quartiere, già preso di mira dai malviventi due anni fa.