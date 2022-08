Sanità, il Nursind lancia l’allarme: “Mancano infermieri, è emergenza all’Asl To4”

Cresce la tensione tra gli infermieri dell’Asl To4. A riferirlo è il Nursind, sindacato pronto ad entrare in stato di agitazione a causa della carenza di personale all’interno delle strutture ospedaliere.

A spiegare la situazione, Giuseppe Summa, referente del sindacato: “Siamo seriamente preoccupati: da qui a fine anno la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente. Ecco perché abbiamo scritto ai vertici dell’azienda sanitaria e alla Prefettura, dando un ultimatum”.

Secondo il Nursind infatti, entro fine anno cesseranno i contratti di 30 infermieri. Dei dieci contratti a tempo determinato e dei dodici in somministrazione, è prevista l’assunzione di soli sei infermieri per 3 anni. Quest’ultimi però lavorano già come interinali all’interno dell’Asl To4, pertanto non sostituiranno le cessazioni.

“Continuiamo a non sapere che fine hanno fatto gli 8 milioni di euro versati nel 2021 dalla Regione sul bilancio dell’Asl To4 per il potenziamento del territorio e delle terapie intensive. Ora siamo arrivati al punto di non coprire nemmeno il turn-over. Attendiamo risposte, siamo pronti a proclamare lo stat d’agitazione e non escludiamo lo sciopero” conclude Summa.