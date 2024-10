Case e beni per un milione di euro sequestrate a una famiglia vicina alla ‘ndrangheta astigiana

Sequestrati sette immobili, il compendio aziendale di due imprese, le quote di partecipazione di una società, oltre a tre beni mobili registrati e 32 rapporti finanziari. Il tutto per un valore di più di un milione di euro.

È l’azione attuata dalla DIA (Direzione Investigativa Antimafia) di Torino con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti nei confronti del nucleo familiare di un noto pregiudicato astigiano, già emerso nelle cronache giudiziarie per essere stato coinvolto e condannato in inchieste giudiziarie per reati di usura, estorsione e tentato omicidio e per avere intrattenuto contatti con soggetti legati al mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso di tipo ndranghetista.

L’esecuzione è stata emessa dal Tribunale di Torino, sezione Misure di Prevenzione su proposta presentata dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.