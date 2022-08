Il sindaco di Villafranca Piemonte lascia Forza Italia per Fratelli d’Italia

“Non rinnego nulla del mio passato dove ho iniziato a coltivare la passione politica proprio tra le fila di Forza Italia, quando il partito era una grande famiglia e dove durante le riunioni settimanali ai vari livelli, si condividevano strategia, programmi e progetti. Poi negli anni, la partecipazione attiva è venuta sempre meno, diventando sempre più un partito torinocentrico, abbandonando la provincia”. Con queste motivazioni Agostino Bottano, sindaco di Villafranca Piemonte, annuncia di aver lasciato Forza Italia per passare in Fratelli d’Italia. Una notizia che era nell’aria da tempo e che lo stesso Bottano ammette essere “maturata negli ultimi mesi e che ha avuto il suo culmine dopo le elezioni Comunali di Pinerolo (dello scorso ottobre, ndr)”: “Mi ero impegnato a portare a termine la campagna elettorale, ma, con l’approdo del senatore Lucio Malan in Fdi (nel luglio 2021, ndr), avevo iniziato a riflettere su un nuovo percorso politico”. Al momento non è prevista la nascita di un circolo di Fratelli d’Italia della pianura pinerolese, ma la sua costituzione verrà valutata dopo le elezioni politiche del 25 settembre.