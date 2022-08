Fiamme nella notte a Leini: due persone ricoverate in gravi condizioni al Cto

Incendio nella notte a Leini, in via Lombardore

Due persone sono finite in gravi condizioni al Cto di Torino, la scorsa notte, dopo l'incendio che ha devastato una casa in via Lombardore, a Leini. Si tratta di un bielorusso di 34 anni e della sua compagna, di origine peruviana, di 39 anni. Entrambi hanno riportato ustioni sul 50% del corpo e la prognosi resta riservata.



Ancora da chiarire le cause del rogo, su cui sono intervenuti i vigili del fuoco e su cui indagano i carabinieri. Si teme che le fiamme possano essere state alimentate dalla presenza di una tanica di benzina.

Stando infatti alle prime ricostruzioni fatte dai Carabinieri pare che a dare fuoco all'alloggio, sia stato proprio il convivente bielorusso, dopo una lite avvenuta il giorno prima. L’uomo questa mattina è stato posto in arresto all’ospedale dove è ricoverato in condizioni gravi.