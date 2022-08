Appendino in piazza Foroni e Grimaldi a Mirafiori, al via la campagna elettorale dei politici torinesi

Dai cancelli di Mirafiori al mercato di piazza Foroni, è ufficialmente iniziata la campagna elettorale dei politici torinesi per le elezioni del 25 settembre. Se in passato Torino era considerata una roccaforte del centrosinistra, dopo le scorse nazionali dove il centrodestra si è imposto alle Vallette con Augusta Montaruli (FdI), non si può dare nulla per scontato.

Grimaldi a Mirafiori