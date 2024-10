Si appende alla porta del calcetto che gli crolla addosso: gravissimo un bambino di 10 anni

Si è appeso alla traversa della porta del campo di calcetto, probabilmente per gioco: purtroppo però la struttura ha ceduto e la porta lo ha travolto, cadendogli addosso. Un bambino di dieci anni è ora ricoverato in ospedale al Regina Margherita con un grave trauma cranico in seguito alla botta ricevuta: le sue condizioni sarebbero critiche.

Il terribile incidente è avvenuto ieri in un centro sportivo di Giaveno, nel torinese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, il bambino - che stava seguendo un corso di tennis - si sarebbe appeso alla porta di calcetto tra un colpo di racchetta e l'altro senza accorgersi della precarietà della struttura.

L'intera porta da calcetto gli è dunque caduta addosso colpendolo alla testa. Subito soccorso, il bambino è stato trasportato in elicottero al Regina Margherita dove da ieri è ricoverato in rianimazione.

Il centro sportivo in cui si è verificato l’incidente è stato posto sotto sequestro, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell'accaduto.