Viaggio a Venezia? Ecco dove depositare i bagagli

Venezia è la città dell'amore, un luogo unico e meraviglioso in grado di attrarre ogni anno milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Appare evidente che visitare Venezia rappresenta una vera e propria esperienza indimenticabile.

Qui possiamo trovare un patrimonio culturale che non ha rivali nel mondo, basta pensare al Canal Grande, oppure alla Piazza San Marco, per non parlare del Palazzo Ducale e molto altro. Insomma, Venezia è una di quelle mete che devono per forza essere visitate almeno una volta nella vita, un'esperienza unica in una delle città più belle e amate del mondo intero.

Se hai deciso di organizzare il tuo primo viaggio in questa fantastica città e sei in cerca di consigli su cosa vedere e quali sono i migliori depositi bagagli a Venezia allora sei nel posto giusto. In questo articolo infatti vogliamo svelarti tutti i segreti della città dell'amore, dandoti preziosi consigli su cosa vedere e dove depositare i tuoi bagagli in tutta sicurezza.

Spostati a piedi e procurati una cartina della città

Sembra banale da sottolineare, ma non lo è affatto. Il nostro consiglio è quello di muoversi solamente a piedi o, in alternativa, con il vaporetto. Infatti, una volta arrivati a Venezia la prima cosa da fare è scordarsi totalmente della propria auto.

Devi sapere che Venezia è una città piuttosto piccola, inoltre il suo famoso centro storico è un luogo estremamente raccolto e che quindi merita di essere visitato con calma, cosa che si può fare quindi solo a piedi per ammirare tutte le incredibili bellezze presenti. Probabilmente ti stai preoccupando perchè, essendo a piedi, non sai come raggiungere altri parti della città.

Niente paura, puoi tranquillamente utilizzare i mezzi pubblici. Noi sicuramente ti consigliamo di provare l'esperienza con il vaporetto, in modo tale da viaggiare in relax tramite i canali potendo ammirare con tutta la calma le meraviglie della città.

Il secondo consiglio che vogliamo darti per organizzare nel migliore dei modi il tuo primo viaggio a Venezia, è quello di procurarti una cartina della città. Sì, d'accordo, oggi si fa tutto con lo smartphone e tu magari sei super tecnologico. Ma fidati, procurati assolutamente una cartina di Venezia e non te ne pentirai. Infatti, l'unico modo per poterti orientare in una città particolare come Venezia, piena di canali, vicoli, piazze e così via, è proprio farsi aiutare dalla cartina.

I posti migliori da visitare

Non è affatto semplice riassumere brevemente tutti i posti migliori da vedere a Venezia, dato che sono tantissimi. Ad ogni modo, non puoi che iniziare dal Canal Grande, ovvero l'attrazione più famosa della città. Qui ti consigliamo un giro in barca attraverso i vari canali dal quale potrai ammirare ogni singolo dettaglio di Venezia.

Ovviamente non può mancare la visita a Piazza San Marco, probabilmente quella più bella del mondo. Si tratta del centro vero e proprio di Venezia, qui si possono ammirare, tra le altre cose, la Basilica di San Marco e il famoso Campanile. Sembra scontato, ma non lo è.

A Venezia devi assolutamente visitare Palazzo Ducale e al suo interno troverai affreschi e un patrimonio artistico inestimabile. Non possiamo non consigliarti una visita al Ponte di Rialto, lungo oltre sette metri. Difficile trovare le parole giusta per definirlo, è semplicemente straordinario.

Deposito bagagli in sicurezza

Al tuo arrivo a Venezia devi però prima di tutto pensare a dove depositare i i bagagli in totale sicurezza. Esistono numerosi depositi bagagli altamente qualificati, in modo tale che tu possa soggiornare e visitare Venezia in tranquillità, senza aver paura di perdere qualcosa. Inoltre, le tariffe sono estremamente vantaggiose e non è richiesta nessuna attesa perchè il check in avviene in pochissimi minuti.