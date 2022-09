Le persone che leggono il titolo Rolex da occasione magari gli si illuminano gli occhi perché amano questo orologio di lusso e non sono da biasimare perché ci sono milioni di persone nel mondo che lo amano e questo a ragion veduta.

Prima di tutto parliamo ormai di un'azienda che è un pezzo di storia nel mondo degli orologi di lusso, semplicemente perché da più di 100 anni dalla sua sede a Ginevra e delizia i collezionisti con delle serie con degli orologi uno più bello dell'altro e uno più resistente dell'altro.

Certamente i prezzi sono abbastanza proibitivi con andiamo a comprare i nuovi ed ecco perché invece con questa possibilità di Rolex occasione, qualche altra possibilità per una persona che ha il sogno di comprarne uno si può aprire.

Poi è chiaro che quando parliamo della collezione dei Rolex parliamo di tantissimi modelli diversi del loro anche come prezzo, e quindi magari si può andare da un prezzo di €3000 ad un prezzo fino a €60000 Sempre se parliamo di questi usati.

Per quanto riguarda comunque nel mondo dei Rolex molto interessanti sono i compro Rolex e quelle li conosciamo tutti perché sono punto di riferimento non solo per i collezionisti, ma anche per le persone che magari hanno un loro Rolex, ma per qualche motivo lo vogliono rivendere, e ora ne parleremo.

Basti pensare a quei collezionisti che si mangiano le mani perché magari vogliono un Rolex che non trovano più sul mercato e quindi quando scoprono un compro Rolex giustamente prendere in considerazione la possibilità che lo potrebbero trovare, sono disposti anche a muoversi in tutta Italia e oltre, anche perché sennò non sarebbero dei collezionisti.

Teniamo presente che un collezionista di Rolex chiaramente una persona che ha una capacità di spesa altissima, anche nei periodi storici come quelli che stiamo vivendo di crisi economica e quindi non è che questi anni di coronavirus, e ora di caro energia, collezionisti del genere non pensi sempre ad andare a trovare quel modello che gli manca della sua collezione che magari cercavano da molto tempo perché farà comunque di tutto per trovarlo.

Sempre più persone si interessano ai Rolex di occasione

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte poi ormai molte persone e si interessano questi Rolex occasione si interessano ai compro Rolex e se ne hanno uno vogliono almeno farsi fare una valutazione per capire quanto vale.

E in effetti ci potrebbero essere quelle persone che magari partono per gioco per farsi fare questa valutazione perché sono curiosi di capire quanto vale il loro Rolex e si rendono conto che ancora vale tanto e magari vale di più di quando l'avevano comprato proprio perché è un pezzo da collezionisti e quindi prendono in considerazione la possibilità di rivenderlo sempre che non vi siano molto legati perché per esempio è stato un regalo, e quello ci può stare.

E tra l'altro siccome ce ne stanno tanti di compro Rolex ,non vale la pena fermarsi alla prima valutazione ma farsene fare di più.