Un furgone si ribalta tra Ivrea e Santhià: forti rallentamenti e conducente portato in ospedale

Traffico bloccato e forti rallentamenti sulla bretella Ivrea Santhia, dove questa mattina - prima di Albiano in direzione Santhia - un furgone è sfuggito al controllo di chi era al volante e si è ribaltato sul fianco.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, insieme ai sanitari e i vigili del fuoco: il conducente è stato portato in codice giallo ad Ivrea con l'ambulanza anche se, per precauzione, era intervenuto anche l'elisoccorso.