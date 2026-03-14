Gtt-sindacati: "Confronto positivo tra azienda e parti sociali sull'avanzamento del piano industriale"

Si è svolta ieri, presso la sede del Gruppo Torinese Trasporti, una riunione tra l’azienda e le rappresentanze sindacali.

L’incontro, durato per l’intero pomeriggio, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sull’organizzazione e l'erogazione dei servizi e, più in generale, sullo stato di avanzamento del piano industriale e l’andamento delle relazioni industriali.

Al tavolo erano presenti, in rappresentanza dei lavoratori, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FAISA e UGL. Il confronto si è svolto in un clima costruttivo, improntato all’ascolto reciproco e alla piena condivisione degli obiettivi aziendali, in una fase particolarmente significativa per il trasporto pubblico locale torinese, chiamato a proseguire nel percorso di miglioramento continuo e ottimizzazione dei servizi.

Al termine dell’incontro, le sigle sindacali Filt-Cgil e Faisa-Cisal hanno comunicato il ritiro della procedura di raffreddamento avviata lo scorso 11 marzo e sono state condivise le corrette relazioni industriali.

I temi del confronto:

Andamento delle relazioni industriali

Trasferimento personale da TPL extraurbano a TPL urbano

Accordo Turni e Orari del 16 luglio 2025

Assistenti alla Clientela

Metropolitana

Nel corso dell’incontro è stata confermata la centralità delle relazioni industriali, sia nell’applicazione degli accordi vigenti sia nel mantenimento di un confronto costante con le organizzazioni sindacali, in un’ottica orientata alla condivisione e alla gestione costruttiva delle principali tematiche aziendali.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza sul lavoro. In questo ambito è stato definito un piano di ulteriore rafforzamento delle attività formative, accompagnato da una revisione complessiva del Documento di Valutazione dei Rischi, valorizzando al tempo stesso il ruolo dei Rls aziendali (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza).

Tra i temi affrontati, un focus specifico ha riguardato il trasferimento del personale dal TPL extraurbano al TPL urbano, in vista delle prossime gare dell’AMP (Agenzia della Mobilità Piemontese). Su questo punto è stata confermata la disponibilità a garantire agli autisti la possibilità di scegliere se proseguire il proprio percorso professionale all’interno di GTT oppure essere inseriti nei lotti oggetto delle future procedure di gara, secondo quanto già condiviso nei mesi scorsi.

Azienda e rappresentanze dei lavoratori hanno inoltre esaminato gli esiti di alcuni test effettuati presso il Deposito Nizza, finalizzati all’adeguamento dei turni di lavoro e al miglioramento organizzativo del servizio. In coerenza con quanto previsto dall’Accordo vigente, dal 1° aprile saranno introdotte alcune modifiche organizzative che verranno successivamente monitorate insieme alle RSU dei singoli depositi per raccogliere osservazioni e valutazioni operative. Per l’8 aprile è già stata programmata una riunione plenaria dedicata alla verifica dell’attuazione dell’Accordo del 16 luglio 2025.

Nel corso della riunione è stato inoltre approfondito il tema dell’Assistenza alla Clientela, servizio attualmente in fase di implementazione. È stata confermata l’attuale composizione del personale impiegato nelle attività, che comprende risorse interne, personale somministrato e personale dell’azienda Holachek. In relazione al personale in somministrazione, è stato precisato che l’inserimento rientra in un progetto sperimentale e che, sotto il profilo retributivo, trova applicazione nella cornice normativa prevista dal CCNL di settore.

Infine, è stato richiamato il valore strategico della Metropolitana, asset tecnologico centrale per il sistema della mobilità torinese e oggetto di continui investimenti anche sul piano occupazionale. Negli ultimi due anni (2025-2026) sono state inserite 14 nuove risorse nelle mansioni di movimento, di cui 7 nel 2026, a fronte di 3 uscite per dimissioni volontarie. È inoltre attualmente in corso una selezione che prevede l’ingresso di ulteriori 6 risorse.