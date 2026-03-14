Obbligo di svolta a destra e niente semafori: l’idea anti incidenti per corso Orbassano

Chiusura di alcuni varchi d’accesso e introduzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita. E' l'idea su cui stanno lavorando Comune di Torino e Circoscrizione 2 per risolvere il problema delle intersezioni pericolose di corso Orbassano. In particolare tra il civico 400 e il 402 dove, secondo i dati del coordinatore alla Viabilità, Alessandro Nucera, si sarebbero registrati sette sinistri, di cui quattro con feriti, negli ultimi anni.

Un punto, quello a due passi da strada del Portone, particolarmente critico per la presenza di attività produttive e commerciali, con dipendenti e clientela che spesso parcheggiano lungo il muro di cinta Fiat, attraversando poi la strada a piedi senza alcuna segnaletica adeguata.

Problema traffico e sicurezza

Molti pedoni, tra le altre cose, attraversano l’incrocio “tentando la sorte” a causa della mancanza di strisce pedonali. A questo si aggiunge il rischio di scontri per chi, proveniente da Orbassano e Beinasco, tenta l'azzardo della svolta a sinistra verso i civici 400 e 402. Per Vincenzo Macri e Domenico Angelino (FdI), il limite di 30 km/h (integrato alle telecamere nella corsia riservata ai bus) risulta ad oggi un palliativo: “Gli incidenti sono molti di più di quelli denunciati ufficialmente. Mettere semafori potrebbe risolvere, ma rischierebbe di intasare piazza Cattaneo negli orari di punta”.

Le opzioni del Comune

Per questo motivo al vaglio di Palazzo Civico c'è la chiusura di due dei tre varchi ritenuti più pericolosi, dirottando il traffico su percorsi alternativi. L’idea principale è imporre l’obbligo di svolta a destra per chi esce dai civici 402 e 416, utilizzando una bretella all’altezza di strada del Portone per invertire il senso di marcia in sicurezza e indirizzarsi verso il centro città.

Interventi futuri e sopralluoghi

Con i prossimi lavori sull’ex Bertolamet, sarà possibile valutare ulteriori modifiche viabili che consentano l’uscita dal civico 400 direttamente da via Crea. Al momento, però, questa sembra una ipotesi non così immediata (i cantieri alla Bertolamet stanno andando a passo di lumaca).

L’obiettivo è ridurre i conflitti tra veicoli in transito e pedoni, migliorando la sicurezza senza ricorrere a semafori che potrebbero congestionare ulteriormente il traffico. "Effettueremo dei sopralluoghi sul posto - ha precisato Nucera -, per verificare l’efficacia delle soluzioni proposte dai tecnici e valutare eventuali aggiustamenti".