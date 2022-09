Dalle mostre ai festival di fine estate: tutti gli appuntamenti del primo weekend di settembre

Mostre e spettacoli riprendono a pieno ritmo in questo primo weekend di settembre che saluta l'estate e guarda già all'autunno.

Ecco i prossimi appuntamenti.

MOSTRE ED EVENTI

LE STANZE CHIUSE DEL RE

Sabato 3 settembre

“Le stanze chiuse del re” è il nome della visita guidata straordinaria, in programma sabato 3 settembre, all’appartamento di Ponente di Carlo Felice con le sue particolari decorazioni a tema marino. Opposto allo speculare appartamento di Levante, l’appartamento in attesa di restauro è l’insieme delle stanze appartenute al Re Carlo Felice e alla duchessa Cristina di Borbone. La visita rientra nel programma di Passepartout, le visite guidate straordinarie alla (ri)scoperta degli spazi segreti, normalmente chiusi al pubblico, della Palazzina di Caccia di Stupinigi. L’appartamento di Ponente, gli ambienti della servitù e la cupola juvarriana sono gli spazi della corte, in alcuni casi aperti per la prima volta ai visitatori, che raccontano la storia della Palazzina nelle sue diverse fasi abitative e il progetto architettonico alla base della sua costruzione.

Info: https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi

I VESTITINI DEI PRINCIPI

Domenica 4 settembre

“I vestiti dei Principini” è una passeggiata tra le sale della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, per scoprire i particolari della moda di corte tra crinoline, gorgiere, busti e parrucche.

Info: https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi

FELICE CASORATI

Fino al 13 novembre

La mostra di Francesco Casorati “Tra magia e geometria”, apre a Palazzo Lomellini a Carmagnola fino al 13 novembre e ripercorre attraverso una trentina di opere, le tappe più significative della lunga carriera dell'artista, suddividendola in quattro “focus” principali dedicati per scelta solo alle sue opere pittoriche e selezionate per il loro significato emblematico dalla curatrice Elena Pontiggia.

Info: 0119724238 PEPERO' 2022

Fino all'11 settembre

Con l’avvicinarsi della 73esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, dal 2 all’11 settembre (con orari dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 24), si scaldano sempre di più i motori della kermesse che dà spazio al territorio e al suo prodotto per eccellenza, con un importante focus sulla sostenibilità e i temi del green. La manifestazione, per la regia del Comune, si snoderà con un intenso programma di dieci giorni in un’escalation di eventi, cene, spettacoli, street food, concerti, show cooking, tra 8 piazze e oltre 10000 mq.

Info: 3277928137

CONCERTI

FORO FESTIVAL 2022

Fino all'11 settembre

Nato nel 2018 da un’idea dei ragazzi della Consulta Giovanile Carmagnolese come evento musicale collaterale alla frequentatissima Fiera Nazionale del Peperone, il Foro Festival dal 2018 porta a Carmagnola molti dei protagonisti della scena musicale italiana. L’evento prende vita in una grande arena all’interno del Foro Boario di Piazza Italia, da cui il nome del festival. Quest'anno tra i grandi nomi Bob Sinclair, Mario Biondi e Ivana Spagna.

Info: 3277928137