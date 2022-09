Un 'benvenuto al mondo' speciale alla Reggia di Venaria: torna la Festa della nascita

L’arrivo di un nuovo nato è patrimonio per tutta la comunità: domenica 11 settembre 2022 torna nello straordinario scenario dei Giardini della Reggia di Venaria la gioiosa festa di “benvenuto alla vita” per celebrare l’arrivo nelle comunità dei nuovi nati del 2021 e del 2022.

Torna la Festa della nascita

La Festa della nascita, curata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, è resa possibile dalla volontà di numerose realtà che si occupano di prima infanzia e genitorialità: i mondi della Cultura, dell’Educazione, della Sanità e del Sociale uniscono le forze con la pubblica amministrazione con l’obiettivo di dare valore alla crescita dei bambini in stretta alleanza e connessione con i territori. La giornata sarà un’importante occasione per favorire la conoscenza delle risorse culturali a disposizione delle famiglie, per il loro benessere e la crescita delle loro bambine e dei loro bambini, già dalla prima infanzia.

A partire dalle ore 10, le piccine e i piccini con le loro famiglie saranno accolti alla Reggia dai Sindaci delle Città promotrici per trascorrere un’intera giornata di relax nei magnifici Giardini: un’iniziativa simbolica e concreta al tempo stesso per riprendere fiducia e riproporre momenti di socialità all’insegna della bellezza. Il ricco programma prevede numerose attività ludico-ricreative nella natura e non solo: dalla musica al teatro, dalle letture alla fotografia, laboratori e spazi di informazione curati dalla Sanità territoriale dedicati alla crescita e dalle municipalità sui servizi alla prima infanzia. Collaborano l’Azienda sanitaria Città della Salute e della Scienza, ASL Città di Torino, AO Mauriziano, ASLTo3, ASL To4 -presente fin dalla prima edizione- e ASL To5.

13 i comuni della provincia coinvolti

L’iniziativa, aperta a ogni famiglia con neonate e neonati, ha preso avvio da una rete di tredici Comuni (Alpignano, Borgaro, Caselle, Ciriè, Chivasso, Foglizzo, Leinì, Moncalieri, San Maurizio Canavese, San Mauro, Settimo Torinese, Venaria Reale e Volpiano) che hanno scelto di aderire al Progetto Nati con la Cultura e di adottare il Passaporto Culturale, il pass ideato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna e sviluppato con l’Associazione Abbonamento Musei, che consente alle famiglie il libero accesso nel primo anno di vita del figlio e della figlia ai 40 musei del circuito di Abbonamento Musei, oggi riconosciuti Family and Kids Friendly, tra cui la Reggia di Venaria.

Il progetto Nati con la Cultura

Il progetto Nati con la Cultura ha promosso una alleanza con il programma Nati per Leggere e con Nati per la Musica: insieme favoriscono occasioni di incontro, accompagnamento della genitorialità attraverso la partecipazione culturale che contribuisce allo sviluppo cognitivo, emozionale e relazionale fin dai primi mille giorni di vita, cruciali per ogni individuo in quanto il periodo di maggiore sviluppo del patrimonio neuronale. Un numero crescente di evidenze scientifiche riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità evidenzia infatti la rilevanza di nutrire tutto il nucleo familiare con esperienze culturali, dalla passeggiata nella natura, la lettura ad alta voce, l’ascolto della musica, come grandi risorse di benessere e crescita.

La partecipazione è gratuita ed è rivolta ai neonati del 2021 e 2022 con le loro famiglie o accompagnatori (previsti massimo 2 adulti con ogni nuovo nato, oltre ai fratelli e le sorelle). Per aderire è necessario prenotarsi entro il 9 settembre tramite la mail servizieducativireggia@lavenariareale.it

In caso di maltempo persistente l’iniziativa sarà rimandata al 2023. Per altre informazioni e il programma: www.lavenaria.it