"SportivaMente - il Festival dei Libri Sportivi": si parte!

Per cinque giorni, anzi, per cinque serate, il territorio della provincia di Varese sarà una vera città dello sport e della cultura.

In occasione della prima edizione di “SportivaMente - il Festival dei libri sportivi”, infatti, da martedì 6 a sabato 10 settembre Busto Arsizio, Varese e Laveno Mombello ospiteranno dieci tra atleti e professionisti legati al mondo dello sport che hanno voluto, due ogni sera, presentare i loro ultimi libri e condividere le proprie esperienze.

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, BUSTO ARSIZIO

Martedì 6, a Busto Arsizio, in Piazza Vittorio Emanuele II, la campionessa di lancio del martello e vicepresidente CONI Silvia Salis e il cronista RAI e conduttore di trasmissioni sportive Alberto Rimedio apriranno ufficialmente il Festival, con i rispettivi La bambina più forte del mondo, pubblicato da Salani editore; ed Euro 2020. Wembley si inchina all’Italia, di Diarkos editore.

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE - MIZAR PARK, BUSTO ARSIZIO

Nella seconda serata, sempre a Busto, il pubblico del Mizar Park accoglierà Ho fatto 31. Sergio Pellissier, vita, porte e miracoli, Absolutely Free ed., di Sergio Pellissier, ex calciatore e dirigente sportivo italiano e Totalmente Nuoto, Calzetti & Mariucci editori, di Claudio Rossetto, responsabile velocità della Nazionale di nuoto italiana.

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE - PIAZZA MONTE GRAPPA, VARESE

Dan Peterson, giornalista, commentatore televisivo ed ex allenatore di basket, inaugurerà la terza serata del Festival, che si terrà a Varese in piazza Monte Grappa. Insieme a lui Nicoletta Romanazzi, mental coach specializzata in sport coaching (tra gli sportivi che segue, la medaglia d’oro olimpica Marcell Jacobs). I due presenteranno i libri Tutto il basket di Dan Peterson, editore Centauria, ed Entra in gioco con la testa - Come allenare i tuoi talenti e imparare dai tuoi limiti, pubblicato da Longanesi.

VENERDÌ 9 SETTEMBRE - PIAZZA CADUTI DEL LAVORO, LAVENO MOMBELLO

Venerdì 9, il Festival si trasferisce in riva al Lago Maggiore, a Laveno Mombello, con l’ex campione olimpionico, ora medico e coach di molti campioni olimpici, Mike Maric, e il suo Respirazione e high performance, Calzetti & Mariucci editori. Sul palco a seguire la campionessa paralimpica (quattordici medaglie in carriera) Francesca Porcellato, in compagnia di Matteo Bursi, con La rossa volante, Baldini+Castoldi editore.

SABATO 10 SETTEMBRE - PIAZZA MONTE GRAPPA, VARESE

Gran finale a Varese, sabato 10, con gli ultimi due ospiti in piazza Monte Grappa. Per la chiusura del Festival, interverranno il pugile campione olimpico Vincenzo Mangiacapre con Andrea Mercurio presentando Senza guardia - Dalla strada alle Olimpiadi con la vita in pugno, Baldini+Castoldi editore e il rugbista italiano e cavaliere al merito della Repubblica italiana per il suo impegno durante la pandemia Maxime Mbandà, con Fuori dalla mischia, Piemme editore.

OBIETTIVI, SPONSOR E PATROCINI

Obiettivo dell’iniziativa è favorire lo sviluppo del territorio varesino attraverso un appuntamento - che diventerà annuale - gratuito e accessibile a tutti e di forte impatto dal punto di vista relazionale, economico, turistico e intellettuale, grazie alla condivisione di storie e riflessioni incentrate sui valori dello sport quali salute, diversità, fair play.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con l’Associazione Culturale CUADRI e il Gruppo Editoriale MoreNews, con il patrocinio dei Comuni di Busto Arsizio, Laveno Mombello e Varese, oltre a Camera di Commercio e Varese Sport Commission, Coni Lombardia e Sport & Salute, Panathlon, Polha Varese.

SportivaMente è sostenuto da Acqua Valmora, Sirio - Centro Medico Polispecialistico di Varese e Concessionaria G&G Renault Paglini.

Partner del progetto sono Pallacanestro Varese e Aurora Pro Patria.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI

Per restare aggiornati su ospiti, libri e appuntamenti di SportivaMente, è disponibile il sito www.festivaldeilibrisportivi.it. Per ricevere ulteriori informazioni, potete scrivere a ufficiostampa@festivaldeilibrisportivi.it