Denuncia video per l'influencer di Onlyfans: "Aggredito e derubato a San Salvario la notte di Capodanno"

Picchiato e derubato a San Salvario, la notte di Capodanno. E' la brutta disavventura vissuta ieri da Andrea Bianchi, uno dei più noti creator della piattaforma Onlyfans. A raccontarla è lo stesso Bianchi, con un video diffuso sui social.



L'influencer milanese appare sullo schermo con escoriazioni e un labbro gonfio. Fatica a parlare e, in compagnia dell'amico e collega Giulio Leone, racconta i minuti di paura e di violenza subite ieri sera.



Secondo quanto spiegato, i due erano usciti da un locale del Valentino e stavano cercando un taxi. Ma si sono dovuti incamminare visto che non ricevevano risposta al telefono. Lungo il tragitto sono stati avvicinati da un gruppo di giovani stranieri che hanno prima chiesto loro se volessero del fumo, quindi hanno finto di allontanarsi, per poi avventarsi su di loro con calci e pugni.