Dall'1 al 9 ottobre il Lingotto Fiere ospita la 59esima edizione di Expocasa

La 59esima edizione di Expocasa apre la stagione autunnale delle manifestazioni programmate a Torino da GL events e per la terza volta con ingresso gratuito. Slittata da febbraio a settembre nel 2020, a causa della pandemia, unica fiera a garantire in quell’anno l’organizzazione in presenza, si è confermata evento autunnale nel 2021 e nel 2022 torna dall’1 al 9 ottobre a occupare i 20.000 mq dell’Oval, la sua avveniristica casa in acciaio e vetro.

Nove giorni che vedranno convergere a Torino oltre 100 espositori da tutta Italia. I 35.000 i visitatori attesi troveranno idee per tutti gli ambienti: living, cucina, zona notte, bagno, oltre a serramenti, condizionamento, smart home e domotica. Architetti, interior designer e professionisti si confronteranno con tutte le novità in tema di home style, soluzioni di arredo e complementi.

Due le tematiche al centro della 59esima edizione: il design, grazie anche a una partnership con ADI Piemonte e Valle D’Aosta (Associazione per il Disegno Industriale) e l’accessibilità, con la partnership di CPD (Consulta per le persone in difficoltà).

Oltre 50 gli appuntamenti e i workshop in programma per addentrarsi nei segreti dell’home style. Numerose le attività educative e ricreative per i più piccoli, un servizio di “baby parking” che consente ai genitori di dedicarsi a EXPOCASA.

EXPOCASA vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21, il sabato e la domenica dalle 10 alle 21 all’Oval Lingotto di Torino (via Giacomo Matté Trucco 70).