BTM e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro insieme per Carmagnola Solidale

Banca Territori del Monviso e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus insieme sul palco di piazza Sant’Agostino a Carmagnola durante la 73esima Fiera Nazionale del Peperone per la serata intitolata Carmagnola Solidale. Il presentatore Massimo Biggi, accompagnato in collegamento da Tinto (volto noto di Rai1 e voce di Radio2), ha presentato Banca BTM nelle persone del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Osenda e del Direttore Generale Luca Murazzano, nonché la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, rappresentata dal Direttore Gianmarco Sala.

Carmagnola Solidale è la serata in cui Carmagnola presenta le iniziative di solidarietà e inclusione sociale portate avanti sul territorio dai vari attori coinvolti in prima persona in iniziative solidali. Tra questi, un ruolo di primo piano è sicuramente svolto dalla Banca Territori del Monviso a favore delle associazioni del territorio, in particolar modo nella “Città del Peperone” e nell’intera area carmagnolese. Nella stessa serata, il Presidente Alberto Osenda, dopo aver introdotto al numeroso pubblico presente in piazza il nuovo Direttore Generale Luca Murazzano, ha illustrato la differenza tra banca commerciale tradizionale e cooperativa di credito, ripercorrendo la genesi del Movimento – nato in tutta Italia oltre 150 anni fa su molteplici iniziative di agricoltori ed artigiani per reciproco sostegno economico e per contrastare così la piaga dell’usura – e la sua evoluzione negli anni. “La prima vera differenza è data dalla forma giuridica di Società Cooperativa – ha spiegato il Presidente Osenda – che ne determina democraticità di partecipazione (secondo il principio: “una testa, un voto”) e lo scopo mutualistico; così si crea un rapporto di reciproco sostegno tra Banca e territorio. Concretamente, questo si traduce in contributi che la banca eroga regolarmente a favore di enti e associazioni locali”.

Nel corso dell’ultimo biennio, infatti, la BTM - Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura è stata parte attiva di oltre trecento iniziative benefiche. “Nel 2021 – riferisce il Direttore Generale Luca Murazzano – sono stati 142 gli interventi in beneficenza e sponsorizzazione a favore del territorio di operatività della Banca BTM, per un totale di 167.000 euro interamente distribuiti. Nell’anno in corso sono invece già ben 152 i contributi finora erogati, per un controvalore che sfiora i 200.000 euro. Di questi, gran parte sono stati riservati all’area del carmagnolese e a Carmagnola città, a testimonianza della nostra tangibile vicinanza ai soci che qui vivono e lavorano. Il nostro sostegno raggiunge chi più ne ha bisogno, non solo in termini assistenzialistici, ma anche di promozione sociale, culturale e sportiva per il «territorio del Monviso»: associazioni di volontariato, Enti, Comuni, Parrocchie, associazioni sportive, ricreative, culturali e di inclusione sociale”.