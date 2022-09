Aggressione per rapina finisce con una coltellata: 44enne ferito in strada a Sauze d'Oulx

Hanno provato a ucciderlo, con una coltellata che poteva recidergli il collo ma che per fortuna è rimasta abbastanza in superficie da non risultare fatale: è quanto accaduto - stando al suo racconto - a un uomo di 44 anni che era in vacanza a Sauze d'Oulx, in Valle di Susa.

L'episodio, nato come tentativo di rapina, è avvenuto la scorsa notte intorno alle 2. La vittima, uno straniero residente a Milano, non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri e denunciare l'accaduto.

A soccorrere l'uomo sono stati i sanitari del 118, che gli hanno riscontrato una profonda lesione al collo. Per questo, il 44enne è stato portato prima in ospedale a Susa e poi, con l'eliambulanza, alle Molinette, dove è stato operato: ora sarebbe fuori pericolo.