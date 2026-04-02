Aeronautica, l’incubo del piromane: altre 3 auto bruciate nella notte

Un’altra notte agitata, da incubo, quella appena trascorsa nel quartiere Aeronautica, dove due distinti incendi hanno colpito alcune auto parcheggiate a poca distanza l’una dall’altra, alimentando tra i residenti il timore che nel borgo stia girando un piromane. Sono, infatti, dieci i mezzi coinvolti da inizio anno.

Doppio episodio

Il primo episodio, secondo quanto ricostruito, si é verificato intorno alle 4 del mattino in via Don Murialdo 24, dove una monovolume è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio evitando il coinvolgimento di altri veicoli o strutture vicine.

Non è però finita lì. Circa mezz’ora dopo, intorno alle 4.30, un secondo rogo è divampato in via Germonio, quasi all’angolo con corso Francia, dove due auto sono andate danneggiate dalle fiamme. Anche in questo caso l’intervento dei soccorsi è stato tempestivo, ma i danni ai veicoli sono risultati ingenti.

Al momento non è chiaro se i due episodi siano collegati tra loro, ma la vicinanza temporale e geografica non esclude alcuna ipotesi. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire la natura degli incendi, verificando anche l’eventuale presenza di dolo.

Precedenti nel quartiere

Non si tratterebbe di un caso isolato. Negli ultimi mesi, infatti, la zona è stata interessata da episodi simili, con auto danneggiate o incendiate in orari notturni. Segnalazioni che avevano già sollevato preoccupazione tra i residenti, molti dei quali chiedono ora un rafforzamento dei controlli e della sorveglianza.

C’è chi parla di una situazione “sempre più inquietante”, sottolineando come questi episodi stiano minando la percezione di sicurezza del quartiere.

Indagini in corso



L’obiettivo è capire se si tratti di episodi accidentali o di azioni deliberate, e soprattutto se vi sia un filo conduttore tra gli incendi recenti. Almeno due episodi- va detto - sembrerebbero riconducibili a un cortocircuito. Ma su tutto gli altri rimane un velo di mistero.

Lo scorso weekend, sempre in via Don Murialdo, è bruciato un veicolo (ma le fiamme ne hanno danneggiati altri due). Altre quattro nelle settimane precedenti per un totale - ad oggi - di dieci auto vandalizzate.