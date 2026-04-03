Traffico di droga, 28enne in arrivo dalla Spagna arrestata al terminal di corso Vittorio

Arrestato dalla Guardia di Finanza di Torino un corriere internazionale di sostanze stupefacenti, in arrivo dalla Spagna.

Nel corso di attività di monitoraggio dei passeggeri in arrivo presso il terminal dei pullman a lunga percorrenza di Corso Vittorio Emanuele II, le unità cinofile antidroga del Gruppo Pronto Impiego Torino hanno sottoposto a controllo il bagaglio di una 28enne cittadina nigeriana proveniente da Barcellona, che aveva attirato l’interesse di Nasko, uno dei cani antidroga delle Fiamme Gialle.

Il fiuto di Nasko ha trovato poco dopo conferma: la donna, infatti, trasportava all’interno della propria valigia degli involucri ovoidali, abilmente schermati con più strati di cellophane contenenti, all’interno, uno strato esterno costituito da spezie e profumazioni floreali, verosimilmente finalizzata proprio a tentare di distrarre l’olfatto dei cani antidroga.

All'interno, avvolti in carta carbone (probabilmente utilizzata per neutralizzare eventuali controlli radiogeni), sono stati rinvenuti panetti di sostanza stupefacente per un peso complessivo di kg. 9, di cui kg. 6 di cocaina e 3 kg. di metanfetamina.

La giovane straniera è stata tratta in arresto e accompagnata presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con la pesante accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.