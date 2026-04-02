Controlli straordinari nelle Zone Rosse: in pochi giorni cinque arresti e 72 denunce

Avviati lo scorso lunedì 30 marzo, proseguono senza sosta a Torino i controlli straordinari del territorio e ad alto impatto per contrastare le situazioni di degrado, spesso riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In forza del decreto del Prefetto di individuazione delle zone a vigilanza rafforzata, con cui è stata data attuazione al recente decreto sicurezza, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale di Torino, con il concorso di contingenti di rinforzo specializzati dei Carabinieri, sono intervenuti e sono tuttora impegnati in un’articolata operazione di controllo straordinario del territorio nei quartieri di Barriera di Milano, principalmente presso l’area di parco Sempione e nelle zone adiacenti Corso Giulio Cesare, di Aurora – con particolare attenzione ai giardini Alimonda e Madre Teresa di Calcutta – e di San Donato, nonché nelle zone del Lingotto, di piazza Bengasi e della stazione Porta Nuova.

Ad oggi, sono state controllate 574 persone, 5 sono state arrestate, 72 denunciate, 2 accompagnate al C.P.R. e 6 in Questura, sono stati adottati 10 provvedimenti di allontanamento previsti dal decreto sicurezza ed il Questore ha emesso il provvedimento di divieto di accesso all’area urbana di Parco Sempione e sono stati controllati 12 esercizi commerciali.