Sabato Anaao Assomed organizza tavola rotonda sul futuro della sanità pubblica

Sabato 10 Settembre, nell’ambito del Festival della Sanità Pubblica previsto a Torino nella Corte d'Onore del Castello del Valentino, è in programma la Tavola Rotonda, alle ore 17, dal titolo “La sanità pubblica ha ancora un futuro?” cui parteciperanno: Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE.

Stefano Simonetti, Esperto di legislazione sanitaria.

Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale Anaao Assomed.

Enza Caruso, Docente di Scienze delle Finanze, Università di Perugia.

Roberto Monaco, Segretario Generale Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

Claudio Lupo, Movimento NO PFAS Veneto - PFAS.land

"La preoccupazione per la deriva privatistica della sanità riflette il timore che il diritto costituzionale alla cura sia a rischio. L’art.32 della Costituzione tutela il diritto alla salute di tutti i cittadini e per rendere esigibile tale diritto serve una sanità di qualità e accessibile a tutti", sottolinea il sindacato dei medici Anaao Assomed. "Ad oggi, solo un sistema pubblico riesce, a nostro avviso, a garantire l’universalismo, l’appropriatezza e l'eccellenza delle cure".