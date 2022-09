Il Joy & Joy inaugura “Theatre of Emotions”: Il Sabato notte di Torino tra musica, show e divertimento

Il Joy&Joy di Torino è finalmente pronto per riaprire i suoi magici portoni a tutti coloro che sanno riconoscere ed apprezzare l'inimitabile qualità, competenza e avanguardia che contraddistinguono questo locale in tutto il territorio piemontese.

Da anni rappresenta una garanzia per il divertimento di cittadini e turisti, abituati a trascorrere vere e proprie serate mozzafiato e quest’anno non perderà sicuramente occasione per rinnovare ulteriormente l'intrattenimento che lo caratterizza.

Il Joy&Joy è uno Show Club, Discoteque and Restaurant all’interno del quale è possibile trovare il meglio di tutto ciò che un locale sia in grado di offrire: servizi di qualità, svago, comfort, la possibilità di organizzare eventi privati e/o aziendali e molto altro ancora.

L’estate è definitivamente conclusa, le vacanze sono terminate e si inizia il cammino verso gli appuntamenti e le fantastiche novità che caratterizzeranno questa nuovissima stagione invernale.

Sabato 24 settembre si terrà la grande inaugurazione del format “Theatre of Emotions”, un party grandioso, coinvolgente e pieno di energia per ballare e scatenarsi con la migliore selezione di musica house e commerciale di sempre.

Prenderà vita un evento mozzafiato con un grande show colmo di scenografie e live performance in grado di infiammare il weekend torinese superando le tradizionali aspettative. Si proseguirà, successivamente, con l’appuntamento fisso tutte le settimane dalle 23:30 fino a tarda notte con l’opportunità di prenotare un tavolo in pista o nel privè, oppure optare per il ticket di ingresso con un drink incluso.

All’interno del club è presente il ristorante “Jùmanji”, aperto dal martedì al sabato, la cui cucina ricercata unisce i sapori Italia, Brasile e Giappone.

Si potranno scegliere diverse portate presenti sul menù alla carta, ideato attraverso lo studio continuo delle materie prime di qualità e un processo di riadattamento delle ricette in chiave gourmet con l’inserimento di tecniche di lavorazione innovative, alla portata di tutti coloro che amano il buon cibo.

Sarà disponibile anche un gustoso menù fisso a base di churrasco brasiliano, cotto e servito alla spada, specialità e prodotto di nicchia del locale.

A fare da contorno non mancherà un incredibile dinner show, in grado di combinare il piacere del cibo con l’aspetto ludico, offrendo così un intrattenimento completo e spettacolare per tutti i clienti. È molto più che una semplice animazione, è energia pura che unisce performers, coreografie e spettacoli unici e sorprendenti. Un insieme di talentuosi artisti che si uniscono per un unico scopo, emozionare e stupire.

Prima e dopo cena, la zona “Jungle lounge” offre la possibilità di sorseggiare ottimi cocktails, dai più classici ai più particolari, con una vasta selezione di prodotti.

Inoltre, è possibile condurre un vero e proprio viaggio in Oriente con il servizio “shisha bar”, nel quale viene proposta un’ampia scelta di narghilè con diversi gusti di melasse da poter provare insieme alla propria compagnia.

Le offerte artistiche, musicali e culinarie di questo locale nascono dal desiderio di voler dare una risposta importante al pubblico locale e non, proponendo il Joy & Joy come luogo ideale per gli amanti dello svago e del buon cibo.

Info e contatti:

Corso Germano Sommeiller, 22, 10128 Torino (TO)

+39 3402884612

+39 335241292

reservations@joyandjoy.net

https://www.joyandjoy.net