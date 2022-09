"Aggiornate la cartellonistica dei cantieri, i cittadini devono essere informati sulla durata dei lavori"

All'unanimità la Sala Rossa ha approvato, questo pomeriggio, una mozione (primo firmatario Simone Fissolo dei Moderati) con la quale si chiede sia previsto l’obbligo di aggiornare le tabelle informative dei cartelli di cantieri, specificando tempistiche e costi delle opere che si stanno realizzando.

Il documento evidenzia come per dare una chiara ed efficiente comunicazione ai cittadini sia importante implementare le tabelle informative con dati precisi e aggiornati in particolare sulle tempistiche e i costi evidenziando come le opere pubbliche non siano solo un disagio ma anche un’opportunità di rigenerazione urbana che, se correttamente comunicata, favorisce il dialogo costruttivo tra Istituzioni e cittadini.

"Ad oggi le tabelle informative risultano spesso poco chiare e non presentano gli aggiornamenti durante i lavori, che vanno indicati negli appositi spazi previsti. Soprattutto, i cartelli mancano di chiarezza sui costi relativi a ogni cantiere, mostrando le cifre e la durata globali ed evitando di dichiarare tempistiche e costi riferiti ai singoli cantieri", sottolinea Simone Fissolo. "Ma se ogni cantiere attivo sul territorio crea disagi temporanei eppur importanti alla circolazione, ai residenti e alle attività commerciali, i cittadini hanno il diritto di ricevere informazioni dettagliate su ciò che succederà nei pressi delle loro abitazioni e dei loro uffici e negozi".

"Sembrerebbe una questione di squisita natura tecnica ma che nella realtà dei fatti coinvolge anche l’aspetto sociale del nostro rapportarci con la città: le opere pubbliche sono una grande opportunità di rigenerazione urbana e non vi può essere rigenerazione senza un dialogo diretto, chiaro e preciso con i cittadini. Si tratta di soldi pubblici e in quanto tali è bene siano dichiarati in maniera facilmente leggibile da tutti", prosegue l'esponente dei Moderati.

"La mozione votata oggi impegna il Sindaco e la Giunta a deliberare l’obbligatorietà di aggiornare le tabelle informative dei cartelli di cantiere, specificando tempistiche e costi relativi alle singole opere pubbliche, oltre ad attivarsi affinché gli uffici preposti applichino la normativa relativa alle informazioni contenute all’interno dei cartelli di cantiere. Più informazione e più coinvolgimento portano inevitabilmente a una maggiore partecipazione civica", ha concluso Fissolo.