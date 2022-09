Fico a Torino: "Appendino in Parlamento farà lavoro eccezionale: orgoglio votarla il 25" [VIDEO]

"Oggi abbiamo una squadra molto coesa e fatta da candidati eccezionali. Qui cito uno su tutti, l'ex sindaco di Torino Chiara Appendino, che penso in Parlamento possa fare un lavoro eccezionale e sta dando una mano incredibile al M5S. Per noi quindi è un orgoglio andare il 25 alle urne e votare qui in Piemonte Chiara Appendino". Dopo il leader pentastellato Giuseppe Conte, è il Presidente della Camera Roberto Fico a lanciare la volata di Appendino verso Roma.

Oggi il numero 1 di Montecitorio è nella Città Metropolitana per un tour. Dopo la visita alla Cpd di corso Unione, sarà al Wine Bar Il Gabbiano di piazza Carlo Montanari 141 e in chiusura alla Cremeria Amarcord di Collegno.