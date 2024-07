Furti e rapine in serie,i commercianti di Chivasso chiedono più sicurezza

I commercianti di Chivasso sono esasperati, dopo i continui episodi di furti e rapine che si sono registrati negli ultimi tempi. Ed allora Carlo Nicosia, Presidente di Ascom Chivasso, ha scritto una lunga lettera al sindaco Claudio Castello per chiedere un intervento incisivo e per garantire una maggiore sicurezza, per porre fine alla preoccupazione che sta attanagliando molti esercenti della città.

Questa, di seguito, la lettera invita al sindaco Castello: "Le scrivo riguardo ai recenti furti, tentati o perpetrati, che hanno avuto come vittime i nostri commercianti in diverse zone della Città.

Le richieste di Ascom Chivasso

Siamo consapevoli che questa problematica non opprime solamente Chivasso ma ci preme chiedere alla Sua amministrazione l'attivazione di alcune iniziative che riteniamo utili:

Videosorveglianza pubblica : occorre comunicare con segnaletica, vetrofanie e altre forme di pubblicizzazione che la città è controllata da un impianto capillare ed efficiente, tale da costituire un deterrente verso i malintenzionati;

: occorre comunicare con segnaletica, vetrofanie e altre forme di pubblicizzazione che la città è controllata da un impianto capillare ed efficiente, tale da costituire un deterrente verso i malintenzionati; Videosorveglianza privata : chiediamo di promuovere e finanziare un bando che eroghi contributi comunali per l'installazione di impianti a protezione dei locali commerciali;

: chiediamo di promuovere e finanziare un bando che eroghi contributi comunali per l'installazione di impianti a protezione dei locali commerciali; Servizi notturni della polizia locale : abbiamo letto dell'estemporanea iniziativa di garantire un pattugliamento nei soli mesi di luglio ed agosto ma, a giudicare dal comunicato 11 luglio 2024 sul sito della Città, l'obiettivo non è stato quello da noi auspicato; sì racconta infatti di verbali per infrazioni stradali e "revisioni scadute", certamente utili alla sicurezza della circolazione automobilistica ma non a quella dei negozi e delle abitazioni : per questo obiettivo occorre rendere meno agevole il bivacco di persone nei giardini della biblioteca, occorre fermare i soggetti che sfrecciano in monopattino, mezzo che garantisce spostamenti rapidi (e pericolosi per i pedoni).

Occorre attivare tutte le possibili azioni di controllo e contrasto ai soggetti che vagabondano nelle ore notturne per la città.

"Il commercio risorsa della Città"

Signor Sindaco, il commercio locale è una risorsa per la Città: come Lei sa, insieme stiamo lavorando con il Distretto Urbano del Commercio e con iniziative di promozione di Chivasso: insieme dobbiamo lavorare per restituire la serenità ai nostri operatori!

Le minacce, le difficoltà sono molteplici, dalla concorrenza delle grandi strutture di vendita alle piattaforme on line, fino all'oppressione di burocrazia e regolamenti (anche locali): i tanti, troppi negozi chiusi sono la testimonianza di un grido di dolore che - siamo certi - la Sua amministrazione non vorrà lasciare inascoltato. Restiamo a disposizione per un approfondimento in un incontro che Le chiediamo di volerci concedere al più presto", ha concluso il presidente di Ascom Nicosia.