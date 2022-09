La scuola riparte con gli insegnanti, poche le cattedre vuote: “Docenti di ruolo e supplenti già in aula”

Questa mattina la campanella è suonata non solo per migliaia di studenti piemontesi, ma anche per tantissimi docenti, tra maestri e professori, regolarmente in classe. A confermarlo è Stefano Suraniti, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Suraniti: "Pochissime le cattedre vuote"

“Sugli organici abbiamo lavorato in modo tale che i docenti di ruolo e i supplenti fossero a scuola già dal 1° di settembre: abbiamo completato le operazioni” afferma soddisfatto Suraniti. In sostanza, in Piemonte sono rimaste vuote pochissime cattedre, perlopiù a causa di malattie o di rinunce improvvise. Piccoli problemi risolvibili piuttosto agevolmente.

"Molte scuole già pronte per il tempo pieno"

“Molte scuole - prosegue il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale piemontese - potrebbero addirittura già offrire il tempo pieno”. Di certo il problema degli insegnanti mancanti è molto meno sentito rispetto al passato. Non ha inciso in tal senso il calo demografico: nonostante i quasi 10.000 studenti in meno, si è optato per avere classi più piccole e non meno classi.

In Piemonte la scuola riparte con gli insegnanti al loro posto. In classe.