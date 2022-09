Rivoli si prepara a un autunno più colorato con #ARTicolo33

I rivolesi hanno imparato a guardarsi intorno con più curiosità da quando #ARTicolo33, Il progetto finanziato da Compagnia di San Paolo e portato avanti da un gruppo di giovani appassionate, riqualifica grandi spazi periferici della loro città. Sì, perché per notare i cambiamenti apportati da #ARTicolo33 bisogna scrutare gli angoli più nascosti, ma anche più vissuti dai ragazzi e dalle ragazze rivolesi.

Tra questi, i pannelli fotografici installati nei 4 quartieri: Borgo Nuovo, P.zza Repubblica, San Paolo e Bastioni che hanno creato una mostra urbana pensata e urlata dagli stessi volti protagonisti. A corredo delle installazioni fotografiche, emerge il lungo murale realizzato dagli studenti dell’ISS. “G.Natta” in Via XX Settembre, al quale sono seguiti i murales di Via Frejus, ad opera di Marco Cerminara (in arte Bacco).

e quello convesso di Sara De Lucia, visibile sotto lo spazio coperto del Comitato di Quartiere “San Paolo”, proprio ai piedi del “Fungo”. Chiuderà l’opera di riqualificazione il playground che si realizzerà di fronte al Comitato “Don Puglisi”. Per inaugurare gli interventi artistici, #ARTicolo33 uscirà sui territori per ritrovare un sentimento di comunità, accompagnati dalla bellezza di arti variegate.

Ecco il primo appuntamento previsto:

28, 29, 30 settembre: Bastioni portanti h.15-19 (PARTECIPAZIONE SU PRENOTAZIONE) Giardini La Marmora Squadre di lavoro composte da ragazzi tra i 14 e i 18 anni si metteranno alla prova nella pulizia e ritinteggiatura delle colonne della pista di pattinaggio. Una tre giorni di vera riqualificazione, coadiuvata da Vito Navolio, artista del MAU di Torino.

Perché se ci sono due cose in grado di unire più generazioni quelle sono la bellezza e la musica. Per ogni aggiornamento, si consiglia di seguire la pagina Instagram @articolo33 e per qualsiasi informazione scrivere a informartissimi33@gmail.com