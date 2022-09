State avviando un'attività e siete pronti per iniziare a fare branding? La creazione di un logo dovrebbe far parte del vostro processo di avvio. Dovrete scegliere lo stile di logo perfetto per promuovere il vostro marchio. Ecco come scegliere il logo giusto per la vostra attività.

Cos'è un logo

Il logo è la prima impressione che il vostro marchio fa al vostro pubblico. Molte sensazioni inconsce si verificano quando vediamo delle immagini, facendo sì che i loghi scatenino immediatamente determinati pensieri o emozioni che poi colleghiamo ai marchi. Una rapida valutazione dei colori, delle forme e delle immagini utilizzate nel logo dovrebbe dirci molto sul marchio.

Il logo giusto trasmette le caratteristiche e l'estetica del marchio. Se il logo non è in linea con il resto del marchio aziendale, diventerà un elemento disgiunto.

I loghi sono costosi, quindi non vorrete rifare il vostro in tempi brevi. Per questo è importante che il logo sia corretto al primo colpo. Non approvate un design che non va bene, o ve ne pentirete in futuro.

Come scegliere lo stile del logo

Prima ancora di iniziare a lavorare al tavolo da disegno per raccogliere le idee, è necessario sapere che cosa si vuole ottenere. Ecco sette consigli per trovare lo stile di logo giusto per la vostra azienda.

Definite la cultura e lo scopo della vostra azienda

Prima di iniziare la progettazione, è necessario chiarire il "perché" della vostra azienda. Simeon Sinek è noto per il suo discorso TEDx del 2014 che ha esplorato l'importanza del "perché" nel branding. Nonostante ciò, molte aziende non si preoccupano di definire la propria cultura o il proprio scopo.

È necessario chiedersi:

· Perché facciamo quello che facciamo?

· Cosa ci rende unici?

· Che cosa stiamo cercando di realizzare?

· Quali caratteristiche sono coerenti con la nostra azienda?

· Perché le persone dovrebbero fidarsi di noi?

· Quali sono i valori che ci stanno a cuore?

Imparate a conoscere il vostro pubblico

Prima di addentrarvi troppo nella tana del coniglio del branding, dovete assicurarvi che la vostra azienda si rivolga a persone reali. Il vostro logo deve attirare il pubblico a cui mirate.

Per farlo, non potete dare per scontato di conoscere il vostro pubblico. Guardate bene e con attenzione a chi acquisterà dalla vostra azienda. Fate delle ricerche per capire davvero cosa li muove e li spinge. Scoprite cosa li fa soffrire e cosa li spegne. Questa ricerca dovrebbe aiutare a chiarire ulteriormente lo scopo e la cultura del vostro marchio.

Guardate cosa fa la concorrenza

Non dovete mai e poi mai copiare la concorrenza. La ricerca sui concorrenti vi aiuta a capire dove il mercato è già saturo. Quando conoscete i concorrenti specifici nella vostra area locale o nella vostra nicchia di settore, dovete prendere nota dei loro loghi e delle loro scelte di design.

Dovrete evitare di utilizzare gli stessi schemi di colore o lo stesso stile di logo dei marchi con cui siete in concorrenza. Sebbene alcuni marchi creino look simili nel tentativo evidente di creare somiglianze (si pensi a RBX che diventa un sosia di Reebok), saranno sempre marchi "taroccati". Per creare un proprio spazio nel mercato, è necessario creare un proprio stile di marchio e logo.

Prendete tempo per delineare lo stile del vostro marchio

Il vostro logo deve riflettere l'estetica generale del vostro marchio, quindi prendetevi del tempo per definire questo stile. Questa fase comprende la scelta dei sentimenti e delle emozioni che volete trasmettere.

Prima di passare alla scelta dei colori, dei caratteri o delle immagini, è necessario scegliere uno stile generale. Ad esempio, il vostro marchio sarà:

· Giovane e fresco;

· Adatto alle famiglie;

· Classico e senza tempo;

· Altamente professionale;

· Tecnico.

Questi sono esempi di obiettivi di stile generale a cui potreste puntare.

Prendete in considerazione l'uso del logo

Il modo in cui si utilizza il logo cambia lo stile del logo di cui si ha bisogno. Ad esempio, mentre un'icona è tipicamente utilizzata per un'applicazione, un logotipo potrebbe funzionare meglio su un'etichetta. Potreste avere diversi modi in cui intendete utilizzare il vostro logo, e dovreste considerare quali stili funzionano meglio per questi usi. Esempi di modi in cui il vostro logo può essere utilizzato sono:

· Segnaletica e banner dell'edificio;

· Elemento di design del sito web;

· Immagine del profilo sui social media (o banner);

· Carta intestata e biglietti da visita;

· Etichette e confezioni di prodotti;

· Pubblicità;

· Applicazione del marchio.

Conclusione

A questo punto potete assumere un designer grafico o iniziare a creare bozze di logo da soli, se avete esperienza di design. I marchi con un budget limitato possono utilizzare un logo maker per generare loghi basati sulle loro preferenze di design per risparmiare tempo e denaro.

Il vostro logo deve essere una grafica professionale che si rivolge al vostro pubblico a qualsiasi dimensione e si traduce bene per qualsiasi uso. Il logo giusto sarà rapidamente riconoscibile e memorabile. Lavorate per ottenere un design che rappresenti chiaramente il vostro marchio senza bisogno di spiegazioni.