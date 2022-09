'Make Sense Campaign', dal 19 al 23 settembre in Piemonte screening gratuito del tumore testa-collo

Torna in Piemonte dal 19 al 23 settembre la Make Sense Campaign, la campagna europea di sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC). A discapito della sua estesa diffusione, non molti sanno che il carcinoma della testa e del collo è il settimo tumore più comune in Europa, con un’incidenza di circa la metà rispetto al cancro del polmone ma di due volte superiore a quello del collo dell’utero. Solo in Italia infatti, nel 2020, 9.900 persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia (fonte “I numeri del cancro 2021”, AIOM).

Hai la testa a posto? è il motto dell'edizione italiana 2022 della make sense campaign, un monito a porre attenzione ai sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o a un raffreddore. Gli esperti concordano nel dire che una rapida comprensione dei sintomi della malattia è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%, contro un'aspettativa di vita di soli cinque anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata (“I numeri del cancro 2021”, AIOM).

Dal 19 al 23 settembre in oltre 120 centri in Italia e di cui 8 in Piemonte, realtà pubbliche e private organizzano giornate di diagnosi precoce a porte aperte ad accesso libero o su prenotazione, per sottolineare l'importanza di una diagnosi rapida.