Dodici passeggeri di un autobus di linea della Gtt sono rimasti feriti, in modo non grave, per un incidente stradale, avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 19 settembre, in corso Regina Margherita.

Secondo una prima ricostruzione un pullman della linea 8 si è scontrato con una 500.

I passeggeri sono stati portati negli ospedali Maria Vittoria e San Giovanni Bosco. Nessuno è in gravi condizioni, anche se uno è stato ricoverato in codice giallo.