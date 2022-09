C'è tanto Piemonte nella tappa italiana di beach volley "Open2x2" a Diano Marina

Boom di iscrizioni per la tappa del circuito italiano di beach volley ‘Open 2x2’ femminile, che si svolgerà nel prossimo weekend a Diano Marina in Liguria, organizzato dalla Polisportiva Riviera Volley, in collaborazione con il locale Assessorato allo sport e turismo, quello della Regione e con la Gm Gestioni Municipali.