Cultura sinonimo di ricchezza: nel 2022 a Torino finanziati 50 progetti per oltre 3,5 milioni di euro

Cultura, nel 2022 a Torino finanziati 50 progetti per oltre 3,5 milioni di euro

Sono stati in tutto 50 i progetti culturali realizzati o in attesa di realizzarsi nel 2022 a Torino grazie al progetto “Circoscrizioni al Centro”, promosso dalla Città e finanziato con oltre 3,5 milioni di euro provenienti dai bandi React, MIC Ministero della Cultura e Manifestazioni Estive.

Purchia: "Valorizzata una ricchezza della città"

L'obiettivo era quello di diffondere le arti su tutto il territorio torinese e metropolitano promuovendo il partenariato tra le organizzazioni partecipanti: “Voglio sottolineare - ha dichiarato l'assessora alla cultura Rosanna Purchia – la collaborazione con i colleghi Salerno, Tresso, Carretta e con la vice sindaca Favaro: la Città non ha speso un euro di risorse proprie, fattore importante viste le criticità di bilancio. Questo progetto ci accompagnerà anche nel futuro, vogliamo farlo crescere perché ci ha permesso di valorizzare una ricchezza della città e la capacità di sinergia e di creare rete sviluppata dalle associazioni; insieme al sindaco Lo Russo e alla segretaria generale Iovinella stiamo anche ragionando su come modificare il Regolamento Contributi”.

I tre bandi

React, coperto con fondi Pon Metro, ha distribuito 1 milione e 564 mila euro su 17 progetti, con altrettanti capofila e 79 partner complessivi suddivisi in modo equo tra le 8 circoscrizioni cittadine. Tra i punti cardine del bando c'era il rilancio degli operatori culturali dopo la pandemia di Covid-19, con l'ampliamento dell'offerta e della sua accessibilità valorizzando i presidi esistenti e attivandone di nuovi.

Ancora maggiore l'importo erogato dal MIC, che ha coinvolto 20 progetti per un totale di 1 milione e 836 mila euro concentrandosi sul sostegno del patrimonio culturale nei territori maggiormente colpiti dalle crisi globali che stiamo vivendo.

In conclusione, il bando Manifestazioni Estive ha avuto un budget di 300mila euro proveniente da sponsorizzazioni di Intesa Sanpaolo e Iren: in questo caso sono stati finanziati 12 progetti con oltre 90 partner promotori di eventi accessibili a tutti in parchi e aree verdi urbane.